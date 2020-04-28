Московские кафе и рестораны останутся закрытыми до 12 мая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Развлекательные заведения, салоны красоты, фитнес-центры, кафе и рестораны столицы будут закрыты до 11 мая включительно. Об этом сообщает пресс-служба московской мэрии.

Поскольку мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении срока действия временных ограничений, автоматически продлевается запрет на проведение на территории города спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

«Горожанам старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, необходимо продолжать соблюдать режим самоизоляции», — говорится в сообщении.

Ранее 28 апреля президент Владимир Путин сообщил о продлении нерабочих дней после 30 апреля на все майские праздники из-за коронавируса. Жесткие ограничительные меры, по словам главы государства, необходимы, поскольку страна еще не прошла пик эпидемии.