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Пандемия коронавируса ,  
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Доля жителей Москвы среди новых пациентов с COVID-19 оказалась меньше 40%

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за сутки выявили 2220 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в столичном оперштабе по борьбе с распространением инфекции. По данным федерального оперштаба, всего в стране за сутки зафиксировали 5841 зараженного вирусом. Доля москвичей среди новых заболевших в России составила 38%, подсчитал РБК.

Накануне в оперштабе сообщали, что в столице за сутки выявили 3075 новых зараженных, а днем ранее — 2871.

Всего в России за сутки умерли 108 пациентов с коронавирусом, из которых в Москве — 67 (62%).

Число зараженных коронавирусом в России превысило 99 тыс. человек
Общество
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Подмосковье всю неделю выявляют более 500 новых заболевших в сутки. Так, к утру 29 апреля подтвердили 686 новых случаев заболевания, днем ранее зарегистрировали 523 новых случая. 27 апреля в регионе выявили 638 новых случаев заражения, а днем ранее сообщали о 576 заболевших. 25 апреля стало известно о 605 подтвержденных за сутки случаях, а 24 апреля — о 611. 23 апреля сообщали, что число новых пациентов составило 688 человек, днем ранее был зарегистрирован 631 новый заболевший.

По данным на 29 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии превысило 99 тыс., умерли 972 человека. Страна занимает восьмое место в мире по количеству случаев заболевания.

В Москве число выявленных случаев заражения превысило 50,6 тыс., скончались 546 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, коронавирус
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