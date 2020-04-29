Доля жителей Москвы среди новых пациентов с COVID-19 оказалась меньше 40%

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за сутки выявили 2220 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в столичном оперштабе по борьбе с распространением инфекции. По данным федерального оперштаба, всего в стране за сутки зафиксировали 5841 зараженного вирусом. Доля москвичей среди новых заболевших в России составила 38%, подсчитал РБК.

Накануне в оперштабе сообщали, что в столице за сутки выявили 3075 новых зараженных, а днем ранее — 2871.

Всего в России за сутки умерли 108 пациентов с коронавирусом, из которых в Москве — 67 (62%).

В Подмосковье всю неделю выявляют более 500 новых заболевших в сутки. Так, к утру 29 апреля подтвердили 686 новых случаев заболевания, днем ранее зарегистрировали 523 новых случая. 27 апреля в регионе выявили 638 новых случаев заражения, а днем ранее сообщали о 576 заболевших. 25 апреля стало известно о 605 подтвержденных за сутки случаях, а 24 апреля — о 611. 23 апреля сообщали, что число новых пациентов составило 688 человек, днем ранее был зарегистрирован 631 новый заболевший.