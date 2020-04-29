Власти Москвы назвали приоритетные по снятию ограничений отрасли

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В первую очередь смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, затронет в Москве строительную отрасль и промышленность. Об этом сообщил в среду заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает ТАСС.

По его словам, в мэрии совместно с Роспотребнадзором готовят план постепенного выхода из режима ограничений для всех отраслей, однако сразу такой выход осуществить не получится.

«В первую очередь послабления коснутся строительной отрасли, предприятий промышленности. В последующем это будет касаться бытовых услуг и непродовольственной торговли», — сказал Ефимов. По его словам, при выходе из введенного режима предприятия должны будут выполнять ряд ограничений, «связанных с соблюдением санитарно-эпидемиологического контроля».

Из-за распространения коронавируса в России с 30 марта действует режим нерабочих дней. Работу приостановили непродуктовые магазины, кафе, рестораны, музеи, парикмахерские, фитнес-центры и ряд других предприятий. При этом мера не распространяется на непрерывно действующие организации, продуктовые магазины, аптеки и больницы, коммунальные, ремонтные, экстренные службы и органы власти.



Накануне Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 11 мая. До 5 мая правительство и Роспотребнадзор совместно с рабочей группой Госсовета должны подготовить для регионов план поэтапного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая, сообщил президент.