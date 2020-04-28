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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом

За последние 24 часа было зафиксировано 67 смертей, общее количество умерших больных, у которых был выявлен коронавирус, в Москве достигло 546

За последние сутки в Москве умерли 67 больных, у которых ранее был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. У всех пациентов была подтверждена пневмония.

Это максимальное количество смертей, зафиксированное за сутки в столице. Накануне в Москве зафиксировали 44 смерти за сутки, 26 апреля умер 31 человек, 25 апреля — 38 человек, 24 апреля — 41 человек, 23 апреля — 37 человек.

С учетом новых случаев общий уровень смертности больных с коронавирусом в Москве достиг 546.

По данным оперштаба, в Москве с начала пандемии коронавируса было выявлено 48 426 людей с коронавирусом, из них сейчас проходят лечение 43 817. При этом 4130 людей вылечились от заражения инфекцией.

Путин объявил о новом продлении нерабочих дней
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Москва остается лидером среди регионов по числу заражений и смертей: на долю столицы приходится больше половины от общероссийского количества выявленных случаев инфицирования и более половины умерших.

В понедельник, 27 апреля, заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила о росте числа госпитализаций больных с пневмонией на 70% за последнюю неделю. По ее словам, такой динамичный рост не может не вызывать определенную тревогу.

Ракова также сообщила, что в ближайшие дни власти намерены расширить коечный фонд больниц, которые принимают пациентов с COVID-19, до 27-28 тыс. коек (сейчас он составляет 20 тыс. коек).

Из-за роста числа зараженных мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 11 мая. Глава столицы сделал это после того, как президент Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней на тот же срок. По словам президента, Россия оказалась перед самым напряженным этапом борьбы с пандемией и необходимо добиться того, чтобы волна заражений пошла на спад.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус
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