В Москве за сутки умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом

За последние 24 часа было зафиксировано 67 смертей, общее количество умерших больных, у которых был выявлен коронавирус, в Москве достигло 546

За последние сутки в Москве умерли 67 больных, у которых ранее был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. У всех пациентов была подтверждена пневмония.

Это максимальное количество смертей, зафиксированное за сутки в столице. Накануне в Москве зафиксировали 44 смерти за сутки, 26 апреля умер 31 человек, 25 апреля — 38 человек, 24 апреля — 41 человек, 23 апреля — 37 человек.

С учетом новых случаев общий уровень смертности больных с коронавирусом в Москве достиг 546.

По данным оперштаба, в Москве с начала пандемии коронавируса было выявлено 48 426 людей с коронавирусом, из них сейчас проходят лечение 43 817. При этом 4130 людей вылечились от заражения инфекцией.