Общество , 28 мар, 16:16
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В Петербурге умер первый пациент с коронавирусом
Инфекционная больница имени С.П. Боткина в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в клинической больнице имени С.П. Боткина умер пациент, у которого диагностировали коронавирус. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, передает «РИА Новости».
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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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