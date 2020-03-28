Лента новостей

Курс доллара на 28 марта USD ЦБ: 77,73 (-0,99)

Курс евро на 28 марта EUR ЦБ: 85,74 (-0,23)

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

В Петербурге умер первый пациент с коронавирусом

Власти Чечни закрыли въезд в Грозный

Хотин предложил властям свои бизнес-центры для борьбы с коронавирусом

Чемпионат России по волейболу досрочно завершился из-за коронавируса

СМИ анонсировали продажу «Реалом» четырех футболистов

Власти Петербурга предложили храмам вести видеотрансляцию служб

В ВОЗ назвали российское здравоохранение готовым к борьбе с COVID-19

Отец сообщил о тренировках Дениса Черышева в Валенсии в условиях пандемии

СМИ узнали о проверке МВД данных о махинациях с лекарствами от вируса

В России зарегистрировали новую систему выявления коронавируса

СМИ узнали детали нового контракта Семака с «Зенитом»

Мэрия зафиксировала сокращение поездок москвичей на автомобилях

Хуан Амадор — о технологиях на кухне, гранях вкуса и звездах «Мишлен»