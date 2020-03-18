В Петербурге запретили массовые мероприятия с более чем 50 участниками

В соответствии с постановлением губернатора введен полный запрет на проведение спортивных, культурных и иных массовых мероприятий. Разрешается проведение лишь досуговых мероприятий с числом участников не более 50 человек

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге ужесточены меры по противодействию распространению COVID-19. В соответствии с постановлением, которое подписал губернатор Александр Беглов, в городе до 30 апреля введен полный запрет на проведение спортивных, культурных и иных массовых мероприятий. Ранее такие мероприятия запрещались только при участии в них более 1 тыс. человек.

Согласно новой версии постановления, в Санкт-Петербурге разрешается проведение лишь досуговых мероприятий с числом участников не более 50 человек.

Документ также запрещает музеям, театрам, кинотеатрам, зоопаркам с 19 марта принимать посетителей. Накануне, 17 марта, министр культуры России Ольга Любимова приказала приостановить прием зрителей всем федеральным музеям и театрам, рекомендовав властям регионов принять аналогичную меру.

В своем постановлении Беглов также рекомендовал гражданам России и других стран воздержаться от приезда в Петербург, а жителям города — от выезда из него за границу или в регионы России, где выявлены случаи заражения COVID-19.