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Собянин отменил бесплатный проезд в транспорте для людей старше 65 лет

Мэр Москвы временно лишил права бесплатного проезда на городском транспорте людей, обязанных самоизолироваться: пожилых старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. За деньги придется ездить и студентам
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве приостановят действие бесплатного проезда для людей старше 65 лет, которые должны соблюдать режим самоизоляции. Об этом в своем блоге заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Приостановка бесплатного проезда в общественном транспорте распространяется на студентов колледжей и вузов, а также на пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — написал мэр Москвы. «Мера — непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек», — подчеркнул мэр.

Он напомнил, что с 26 марта «порядка 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции, который продлится до 14 апреля».

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Новый пакет мер, направленных на ограничение распространения коронавируса, оформлен как указ о внесении изменений в указ от 5 марта, когда московские власти впервые ввели режим повышенной готовности.

Ранее 23 марта Собянин объявил, что на период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников. Глава правительства Москвы уточнил, что льгота распространяется на учащихся, начиная с пятого класса. Транспортное приложение социальной карты москвича у школьников временно заблокируют, а уплаченные ранее деньги перенесут на более поздний срок.

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«Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу», — пояснил Собянин и добавил, что для молодых людей коронавирусная инфекция может не представлять особой опасности, но они могут стать переносчиками вируса и заразить им своих близких.

По последним данным оперативного штаба, по состоянию на 25 марта в Москве подтверждено 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице зафиксировано 410 человек с коронавирусной инфекцией.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, мэр, Сергей Собянин
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