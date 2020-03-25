Собянин отменил бесплатный проезд в транспорте для людей старше 65 лет

Мэр Москвы временно лишил права бесплатного проезда на городском транспорте людей, обязанных самоизолироваться: пожилых старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. За деньги придется ездить и студентам

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве приостановят действие бесплатного проезда для людей старше 65 лет, которые должны соблюдать режим самоизоляции. Об этом в своем блоге заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Приостановка бесплатного проезда в общественном транспорте распространяется на студентов колледжей и вузов, а также на пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — написал мэр Москвы. «Мера — непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек», — подчеркнул мэр.

Он напомнил, что с 26 марта «порядка 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции, который продлится до 14 апреля».

Новый пакет мер, направленных на ограничение распространения коронавируса, оформлен как указ о внесении изменений в указ от 5 марта, когда московские власти впервые ввели режим повышенной готовности.