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Беглов посоветовал не ездить в Петербург из-за коронавируса

Санкт-Петербург (Фото: Getty Images)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в город из-за ситуации с распространением нового коронавируса. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Я бы не рекомендовал приезжать в Петербург, потому что кинотеатры, театры и другие заведения сегодня закрыты и здесь нечего делать, по большому счету», — сказал он.

Беглов отметил, что ситуация может развиваться по-разному и приезд россиян в Петербург может оказаться опасным как для приехавших, так и для жителей города.

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Губернатор заявил, что полностью закрыть Петербург нельзя, в частности, метро и все рестораны. По его словам, закрытие могло бы привести к тому, что в магазины перестали бы привозить продукты питания.

По состоянию на 20 марта, в Петербурге зафиксировали 14 случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, в городской больнице им. Боткина находятся 340 человек с подозрением на инфекцию, в том числе 19 детей.

Всего в России выявили 253 заболевших, большинство из которых в Москве — 131 человек. Летальных исходов от заболевания в стране не подтверждали.

Теги: Санкт-Петербург, Александр Беглов, коронавирус
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