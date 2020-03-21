Беглов посоветовал не ездить в Петербург из-за коронавируса

Санкт-Петербург (Фото: Getty Images)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в город из-за ситуации с распространением нового коронавируса. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Я бы не рекомендовал приезжать в Петербург, потому что кинотеатры, театры и другие заведения сегодня закрыты и здесь нечего делать, по большому счету», — сказал он.

Беглов отметил, что ситуация может развиваться по-разному и приезд россиян в Петербург может оказаться опасным как для приехавших, так и для жителей города.

Губернатор заявил, что полностью закрыть Петербург нельзя, в частности, метро и все рестораны. По его словам, закрытие могло бы привести к тому, что в магазины перестали бы привозить продукты питания.