Власти Петербурга предложили храмам вести видеотрансляцию служб

В РПЦ запрет властей Петербурга на посещение церковных служб из-за вируса ранее назвали противоречащим Конституции

Храм Спаса на Крови, Санкт-Петербург (Фото: Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press)

Власти Санкт-Петербурга предложили церквям и храмам проводить службы по видеосвязи, пообещав помочь с установкой необходимого оборудования. Об этом сообщил глава города Александр Беглов, передает «РИА Новости».

«Все культовые сооружения являются общественными некоммерческими организациями, на которые распространяется тот же закон. Пожалуйста, служите, но для тех, кто хотел бы посетить их, существует определенный запрет», — заявил Беглов, отметив, что «нужно учиться работать в новых ситуациях».

По его словам, власти помогут установить камеры тем храмам, которые обратились за помощью. «Мы хотим, чтобы первые хотя бы пять главных наших культовых сооружений имели уже возможность транслировать эти службы», — сказал Беглов.

В рамках борьбы с распространением коронавируса Беглов запретил жителям Санкт-Петербурга посещать церкви, мечети и храмы города с 28 марта по 5 апреля. Служителей организаций и религиозного персонала запрет не коснулся.