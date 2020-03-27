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В Петербурге отправили на карантин 22 нарушителя режима самоизоляции

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Полиция принудительно отправила на карантин 22 жителя Санкт-Петербурга, которые не соблюдали домашнюю самоизоляцию по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В отношении граждан ранее изданы постановления об изоляции. 25 и 26 марта сотрудники МВД выявили нарушения. 20 человек были доставлены в обсерватор на базе пансионата «Заря» в 15 км от Петербурга. Еще двоих госпитализировали в городскую инфекционную больницу им. Боткина с симптомами ОРВИ.

В Роспотребнадзоре напомнили, что все граждане, прибывающие из-за границы, обязаны пройти двухнедельную изоляцию дома или в обсерваторах, а в случае ухудшения самочувствия — обратиться к врачу.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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В Роспотребнадзоре указали, что вернувшихся из-за границы граждан, которые не соблюдают карантин, отправят на карантин принудительно.

25 марта московская полиция с помощью системы уличного видеонаблюдения выявила нарушителя домашнего карантина. По данным столичных властей, мужчина, у которого обнаружили COVID-19, накануне подписал информационное согласие о самоизоляции и обязался его не нарушать, но на следующий день отправился погулять. В итоге его на машине скорой помощи в сопровождении полиции доставили в больницу.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что сотрудникам правоохранительных органов дали рекомендации не задерживать людей за мелкие нарушения режима изоляции, если они не представляют реальной угрозы обществу. В подобных случаях можно ограничиваться профилактическими беседами.

Теги: Санкт-Петербург, карантин, коронавирус
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