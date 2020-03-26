Губернатор Санкт-Петербурга запретил посещать церкви, мечети и парки

Запрет стал одной из мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов расширил список ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В соответствии с указом губернатора с 28 марта по 5 апреля в Петербурге будет действовать запрет на посещение объектов и территории религиозных организаций. Запрет распространяется на всех физических лиц, за исключением «служителей и религиозного персонала» этих организаций.

Накануне, 25 марта, стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин намерен ограничить посещение религиозных организаций. Однако в подписанном мэром указе появилась лишь рекомендация «воздержаться» от их посещения. Отвечая на эту рекомендацию, рабочая группа при патриархе заявила, что с пониманием относится к мотивам, по которым та была дана, однако доступ в храмы в Москвы и Подмосковья полностью ограничиваться не будет.

«Пастырский долг духовенства будет в полном объеме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе», — говорится в заявлении рабочей группы, опубликованном в Telegram-канале председателя синодального отдела Московской патриархии по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.

Указ Беглова запрещает также посещение парков, садов и скверов Санкт-Петербурга — от Летнего сада и Екатерининского сквера до парков Петергофа, Пушкина, Павловска и Ораниенбаума.