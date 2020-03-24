В Петербурге закроют фитнес-центры, бассейны и фуд-корты из-за вируса

Власти города постановили с 26 марта временно приостановить посещение бассейнов и фитнес-центров. С этого же дня до 30 апреля в Петербурге будут закрыты точки общепита в ТЦ, где также приостановят досуговые мероприятия

Фото: Global Look Press

В Санкт-Петербурге с 26 марта из-за распространения коронавируса закроют все фитнес-центры, бассейны и фуд-корты в торговых центрах. Об этом говорится в указе губернатора города Александра Беглова.

«С 26.03.2020 [запретить на территории Санкт-Петербурга] доступ посетителей в плавательные бассейны и фитнес-центры, за исключением лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также членов спортивных сборных команд Российской Федерации», — сообщается в документе.

Работу точек общепита в торговых центрах временно приостановят до 30 апреля. Ограничение не распространяется на заведения, у которых есть отдельный зал для посетителей. В таких точках общепита одновременно разрешается обслуживать не более 50 человек.

Кроме того, до 30 апреля в Петербурге временно приостановят проведение досуговых мероприятий в ТЦ. Проводить их (включая развлекательные, просветительские, культурные и спортивные события) до этого срока запретили и в помещениях города, где число участников единовременно превышает 50 человек.