Пандемия коронавируса , 28 мар, 11:15
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Молитва Папы римского о прекращении коронавируса. Фоторепортаж
Папа римский Франциск выступил на пустой площади Святого Петра с обращением к «Граду и миру», в ходе которого помолился о завершении пандемии коронавируса
Обычно молитву Urbi et Orbi понтифик произносит на Рождество и католическую Пасху. На этот раз он зачитал ее из-за пандемии коронавируса.
83-летний понтифик выступил на площади Святого Петра в Ватикане. Доступ публики к ней закрыт с 10 марта.
Папа римский прочитал отрывок из Евангелия от святого Марка об Иисусе Христе и его учениках, попавших в бурю. С бурей он сравнил пандемию коронавируса.
«Всех нас застала врасплох неожиданная и яростная буря, и все мы вдруг заметили, что находимся в одной лодке, одинаково хрупкие и растерянные. <...> Очень легко узнать себя в этом рассказе», — сказал он, обращаясь к верующим. В связи с этим он привел слова Иисуса: «Что же вы так боязливы? Неужели у вас нет веры?»
Простые люди, по словам Папы, не должны в сложившейся ситуации поддаваться панике, а вести себя ответственно.