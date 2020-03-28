Молитва Папы римского о прекращении коронавируса. Фоторепортаж

«Всех нас застала врасплох неожиданная и яростная буря, и все мы вдруг заметили, что находимся в одной лодке, одинаково хрупкие и растерянные. <...> Очень легко узнать себя в этом рассказе», — сказал он, обращаясь к верующим. В связи с этим он привел слова Иисуса: «Что же вы так боязливы? Неужели у вас нет веры?»