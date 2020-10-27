Муфтий Чечни назвал Макрона «террористом № 1» и «врагом мусульман»

Духовный лидер обвинил власти Франции в разжигании межрелигиозной розни. По его словам, Макрон «начал шествие на ислам», вместо того чтобы осудить действия убитого учителя, показавшего подопечным карикатуры на пророка Мухаммеда

Салах-Хаджи Межиев (Фото: salah_mezhiev / VK)

Действия президента Франции Эмманюэля Макрона служат атакой на ислам, которая может привести к человеческим жертвам. Об этом заявил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, его слова опубликованы в Instagram духовного управления мусульман республики.

«Макрон, ты являешься террористом № 1 в мире. Ты, оскорбляя нашего пророка, оскорбляешь всех пророков (мир им) и все религии, <…> враг человечества, враг всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей», — заявил Межиев.

Таким образом муфтий отреагировал на акции памяти преподавателя Самюэля Пати, убитого под Парижем в середине октября. Учитель погиб от руки 18-летнего молодого человека чеченского происхождения Абдулака Анзорова, который напал на него возле колледжа и обезглавил. По данным СМИ, мотивом для убийства стало то, что Пати во время одного из занятий продемонстрировал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда.