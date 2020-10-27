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Муфтий Чечни назвал Макрона «террористом № 1» и «врагом мусульман»

Духовный лидер обвинил власти Франции в разжигании межрелигиозной розни. По его словам, Макрон «начал шествие на ислам», вместо того чтобы осудить действия убитого учителя, показавшего подопечным карикатуры на пророка Мухаммеда
Салах-Хаджи Межиев
Салах-Хаджи Межиев (Фото: salah_mezhiev / VK)

Действия президента Франции Эмманюэля Макрона служат атакой на ислам, которая может привести к человеческим жертвам. Об этом заявил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, его слова опубликованы в Instagram духовного управления мусульман республики.

«Макрон, ты являешься террористом № 1 в мире. Ты, оскорбляя нашего пророка, оскорбляешь всех пророков (мир им) и все религии, <…> враг человечества, враг всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей», — заявил Межиев.

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Обстановка у школы во французском городе Конфлан-Сент-Онорин

Таким образом муфтий отреагировал на акции памяти преподавателя Самюэля Пати, убитого под Парижем в середине октября. Учитель погиб от руки 18-летнего молодого человека чеченского происхождения Абдулака Анзорова, который напал на него возле колледжа и обезглавил. По данным СМИ, мотивом для убийства стало то, что Пати во время одного из занятий продемонстрировал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Церемония прощания с убитым учителем в Париже. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В рамках акций на государственных зданиях городов Монпелье и Тулузы в регионе Окситания спроецировали карикатуры из сатирического журнала Charlie Hebdo. При этом, как пишет Межиев, Макрон «дал поручение повесить карикатуры на пророка Мухаммеда на все правительственные здания на территории страны». По мнению муфтия, французскому президенту следовало осудить действия погибшего преподавателя, но вместо этого он «начал свое заранее проигрышное шествие на ислам».

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Межиев обвинил власти Франции в разжигании межрелигиозной розни и умышленном подстрекательстве мусульман к провокационным действиям.

РБК обратился за комментарием к министру Чечни по нацполитике и информации Джамбулату Умарову.

Гибель Пати вызвала резонанс. В воскресенье, 18 октября, тысячи жителей Франции вышли на улицы, чтобы почтить память преподавателя и выразить солидарность с его действиями. Макрон назвал нападение на Пати терактом, отметив, что преподаватель был убит за то, что учил детей свободе слова. 21 октября он лично принял участие в церемонии прощания с Пати в почетном дворе Сорбонны, пообещав, что Франция продолжит борьбу за свободу. «Мы не откажемся от карикатур и рисунков, даже если другие отступят», — заявил Макрон. Погибшего учителя посмертно наградили орденом Почетного легиона.

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Реджеп Эрдоган

Ассамблея уроженцев Чечни в Европе осудила нападение на Пати. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования семье погибшего, но обратил внимание, что «преступник не имеет национальности», в то время как СМИ делают акцент на том, что убийца был чеченцем.

Позиция Макрона, в том числе его призыв давать отпор политическому исламизму в школах, госучреждениях, культурных обществах и религиозных общинах, а также в мечетях, вызвала резкую реакцию со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил, что Европа проявляет «фашистский менталитет». Он также посоветовал французскому лидеру «проверить голову», после чего Париж отозвал своего посла в Анкаре. На этом фоне Эрдоган призвал граждан Турции бойкотировать товары из Франции.

Авторы
Наталия Анисимова, Евгения Лебедева
Чечня Эмманюэль Макрон муфтий
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