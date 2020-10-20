Убитого во Франции учителя наградят орденом Почетного легиона

Орден Почетного легиона (Фото: Reuters)

Учителя истории и географии, убитого и обезглавленного вечером 16 октября, Самюэля Пати, посмертно наградят орденом Почетного легиона, с таким заявлением сегодня утром выступил министр национального образования Жан-Мишель Бланкер, передает BFMTV.

«Также он будет награжден орденом Академических пальм, это очень символично, этот орден вручается преподавателям, представителям мира образования», — добавил Бланкер в эфире телеканала BFMTV. Национальная церемония прощания с учителем запланирована на вечер 21 октября и пройдет в Сорбонне.

Учитель был убит вечером 16 октября в пригороде Парижа. 18-летний мужчина, обезглавивший учителя, по информации издания Le Parisien, имел чеченское происхождение, получил статус беженца во Франции. Мотивом для убийства стал показ преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда. Подозреваемый выложил в Twitter снимок отрезанной головы преподавателя, добавив к фото, что человек был «казнен» за «унижение пророка Мухаммеда». Подозреваемый был застрелен в ходе задержания полицией.

Президент Франции назвал произошедшее террористическим актом. «Наш соотечественник был убит за то, что преподавал, за то, что он учил детей свободе слова. Мракобесие и насилие не пройдут», — прокомментировал Макрон. Полиция завела дело об убийстве, связанном с террористическим актом. Ассамблея уроженцев Чечни в Европе осудила нападение на учителя. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования семье погибшего, но обратил внимание, что «преступник не имеет национальности», написал он в Telegram.