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Общество ,  
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Убитого во Франции учителя наградят орденом Почетного легиона

Орден Почетного легиона
Орден Почетного легиона (Фото: Reuters)

Учителя истории и географии, убитого и обезглавленного вечером 16 октября, Самюэля Пати, посмертно наградят орденом Почетного легиона, с таким заявлением сегодня утром выступил министр национального образования Жан-Мишель Бланкер, передает BFMTV.

«Также он будет награжден орденом Академических пальм, это очень символично, этот орден вручается преподавателям, представителям мира образования», — добавил Бланкер в эфире телеканала BFMTV. Национальная церемония прощания с учителем запланирована на вечер 21 октября и пройдет в Сорбонне.

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Учитель был убит вечером 16 октября в пригороде Парижа. 18-летний мужчина, обезглавивший учителя, по информации издания Le Parisien, имел чеченское происхождение, получил статус беженца во Франции. Мотивом для убийства стал показ преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда. Подозреваемый выложил в Twitter снимок отрезанной головы преподавателя, добавив к фото, что человек был «казнен» за «унижение пророка Мухаммеда». Подозреваемый был застрелен в ходе задержания полицией.

Президент Франции назвал произошедшее террористическим актом. «Наш соотечественник был убит за то, что преподавал, за то, что он учил детей свободе слова. Мракобесие и насилие не пройдут», — прокомментировал Макрон. Полиция завела дело об убийстве, связанном с террористическим актом. Ассамблея уроженцев Чечни в Европе осудила нападение на учителя. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования семье погибшего, но обратил внимание, что «преступник не имеет национальности», написал он в Telegram.

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18 октября во Франции несколько тысяч человек вышли на демонстрацию в память об убитом учителе. В акции приняли участие премьер-министр Жан Кастекс и мэр Парижа Энн Идальго. Жан Кастекс в Twitter написал: «Вы нас не напугаете <…> Мы Франция!»

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Орден Почетного легиона представляет знак отличия, который дается гражданам за высшие заслуги перед нацией. Был учрежден в 1802 году. Принадлежность к ордену является высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. Орден Академических пальм был учрежден на шесть лет позже, им награждают за достижения в развитии культуры, науки и образования.

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