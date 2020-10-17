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Кадыров ответил на убийство во Франции словами «чеченцы здесь ни при чем»

Он осудил теракт под Парижем, но отметил, что у преступников нет национальности. Кадыров призвал не провоцировать верующих. 16 октября во Франции 18-летний чеченец убил учителя, показавшего на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда
Обстановка у школы во французском городе Конфлан-Сент-Онорин
Обстановка у школы во французском городе Конфлан-Сент-Онорин (Фото: Panoramic / Zuma / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram прокомментировал убийство под Парижем, где 18-летний молодой человек чеченской национальности обезглавил учителя истории и географии.

«Много раз говорил и не перестаю повторять: преступник не имеет национальности», — написал Кадыров. Он отметил, что СМИ делают акцент на том, что преступник был чеченцем.

«Это не первый случай, когда во Франции пытаются свалить все свои проблемы на чеченцев. Смею всех заверить — чеченцы здесь ни при чем», — написал глава республики. Он сообщил, что Абдуллах Анзоров, считающийся убийцей, в Чечне был всего один раз в возрасте двух лет, всю свою жизнь прожил во Франции и «наверняка отдавал отчет своим действиям, понимая, что государство в упор не слышит верующих».

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Обстановка у школы во французском городе Конфлан-Сент-Онорин

Кадыров осудил совершенный Анзоровым теракт и выразил соболезнования близким погибшего. Однако он призвал не провоцировать верующих и не задевать их религиозные чувства. «Когда во Франции будет налажен государственный институт межнациональных и межконфессиональных отношений, тогда в стране и будет здоровое общество», — резюмировал глава Чечни.

Сэмюэль Пати, преподававший историю и географию в колледже города Конфлан-Сент-Онорин под Парижем, был убит вечером 16 октября. Преступник напал на него и отрезал голову ножом, после чего выложил фотографию жертвы в Twitter. Свой пост он подписал словами, что «казнил» учителя, «унизившего пророка Мухаммеда».

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Поводом для убийства стал один из уроков, посвященный свободе слова, на котором погибший показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo в 2015 году и повлекшие теракт. После этого занятия в адрес школы и самого Пати начали поступать угрозы.

После убийства преступник попытался пешком добраться до коммуны Эраньи, но был пойман спецподразделением полиции. Он произвел несколько выстрелов из пневматического оружия в полицейских и был убит ответным огнем.

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Позже СМИ сообщили имя предполагаемого убийцы — Абдулах Анзоров, который родился в 2002 году в Москве, а в 2008 году перебрался вместе с семьей во Францию, где получил статус беженца.

По делу об убийстве были задержаны девять человек — в основном, родственники преступника. Как сообщил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар, убийца не попадал в поле зрения спецлужб как приверженец радикальных взглядов. При этом он отметил, что полгода назад Анзоров получил вид на жительство во Франции.

Автор
Михаил Котляр
Рамзан Кадыров Чечня Франция убийство
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СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве учителя во Франции
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