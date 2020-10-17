Кадыров ответил на убийство во Франции словами «чеченцы здесь ни при чем»

Он осудил теракт под Парижем, но отметил, что у преступников нет национальности. Кадыров призвал не провоцировать верующих. 16 октября во Франции 18-летний чеченец убил учителя, показавшего на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда

Обстановка у школы во французском городе Конфлан-Сент-Онорин (Фото: Panoramic / Zuma / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram прокомментировал убийство под Парижем, где 18-летний молодой человек чеченской национальности обезглавил учителя истории и географии.

«Много раз говорил и не перестаю повторять: преступник не имеет национальности», — написал Кадыров. Он отметил, что СМИ делают акцент на том, что преступник был чеченцем.

«Это не первый случай, когда во Франции пытаются свалить все свои проблемы на чеченцев. Смею всех заверить — чеченцы здесь ни при чем», — написал глава республики. Он сообщил, что Абдуллах Анзоров, считающийся убийцей, в Чечне был всего один раз в возрасте двух лет, всю свою жизнь прожил во Франции и «наверняка отдавал отчет своим действиям, понимая, что государство в упор не слышит верующих».

Кадыров осудил совершенный Анзоровым теракт и выразил соболезнования близким погибшего. Однако он призвал не провоцировать верующих и не задевать их религиозные чувства. «Когда во Франции будет налажен государственный институт межнациональных и межконфессиональных отношений, тогда в стране и будет здоровое общество», — резюмировал глава Чечни.