Макрон назвал терактом нападение на преподавателя в пригороде Парижа

Ранее СМИ сообщили, что напавшим с ножом на учителя колледжа был 18-летний уроженец Москвы. Преподаватель на уроке показал подопечным карикатуры на пророка Мухаммеда

Фото: Сергей Мелконов/РИА Новости

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нападение иностранца в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа на учителя было терактом. Его слова передает Le Parisien.

Произошедшее представляет собой «характерный исламистский террористический акт», сказал Макрон. «Наш соотечественник был убит за то, что преподавал, за то, что он учил детей свободе слова. Мракобесие и насилие не пройдут», — заявил президент.

К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры. Дело заведено об убийстве, связанном с терроризмом и террористическими организациями.

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