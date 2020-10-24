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Политика ,  
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Эрдоган заявил о приближающемся конце Европы из-за исламофобии

По словам турецкого лидера, Европа проявляет «фашистский менталитет» и должна как можно быстрее избавиться от исламофобии. Поводом для высказываний Эрдогана стал полицейский рейд на мечеть в Берлине
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Laszlo Balogh / Getty Images)

Европа приближает свой конец из-за исламофобии. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в городе Кайсери, передает агентство Anadolu.

«Европа фактически готовит свой собственный конец, выступая против мусульман», — сказал Эрдоган, комментируя операцию немецких силовиков в мечети Мевляна в Берлине во время намаза.

«Европа должна как можно скорее избавиться от этой болезни — исламофобии, иначе она обрушит всю Европу изнутри», — сказал президент. «Налет на мечеть в Германии с участием сотен полицейских не может быть объяснен ни соображениями безопасности, ни какой-либо другой причиной. Название этому простое — исламофобия», — добавил Эрдоган.

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Он обвинил европейские страны в «фашистском менталите» и лицемерии, вспомнив карикатуры на пророка Мухаммеда во французском журнале Charlie Hebdo. Турецкий лидер заявил, что Анкара приложит любые усилия, что 6 млн турецких граждан и все мусульманское сообщество в Европе могли жить в мире.

Как сообщал Bild, рейд немецких силовиков на мечеть в Берлине произошел 21 октября: около 150 полицейских ворвались в здание во время утреннего намаза и провели там обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве с субсидиями — полиция полагает, что мечеть незаконно получила €70 тыс. в качестве компенсации за вызванный пандемией COVID-19 кризис.

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В результате обысков в мечети были изъяты около €7 тыс., носители информации и документы. Руководство мечети отвергло обвинения и заявило, что полицейские ничего не найдут.

Антимусульманская риторика в Европе усилилась после убийства во Франции учителя колледжа Самюэля Пати, показывавшего на своем уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. В убийстве обвиняют 18-летнего чеченца, иммигрировавшего из России в 2008 году. Он отрезал Пати голову и пытался сбежать, но был застрелен полицией. В Париже прошел митинг в поддержку демократических ценностей и против радикального исламизма, его посетил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Автор
Михаил Котляр
Европа Реджеп Тайип Эрдоган ислам Турция
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