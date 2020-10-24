Эрдоган заявил о приближающемся конце Европы из-за исламофобии

По словам турецкого лидера, Европа проявляет «фашистский менталитет» и должна как можно быстрее избавиться от исламофобии. Поводом для высказываний Эрдогана стал полицейский рейд на мечеть в Берлине

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Laszlo Balogh / Getty Images)

Европа приближает свой конец из-за исламофобии. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в городе Кайсери, передает агентство Anadolu.

«Европа фактически готовит свой собственный конец, выступая против мусульман», — сказал Эрдоган, комментируя операцию немецких силовиков в мечети Мевляна в Берлине во время намаза.

«Европа должна как можно скорее избавиться от этой болезни — исламофобии, иначе она обрушит всю Европу изнутри», — сказал президент. «Налет на мечеть в Германии с участием сотен полицейских не может быть объяснен ни соображениями безопасности, ни какой-либо другой причиной. Название этому простое — исламофобия», — добавил Эрдоган.

Он обвинил европейские страны в «фашистском менталите» и лицемерии, вспомнив карикатуры на пророка Мухаммеда во французском журнале Charlie Hebdo. Турецкий лидер заявил, что Анкара приложит любые усилия, что 6 млн турецких граждан и все мусульманское сообщество в Европе могли жить в мире.