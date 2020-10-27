Кадыров назвал Макрона «вдохновителем терроризма в своей стране»

Рамзан Кадыров (Фото: Таисия Боршигова / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента Франции Эмманюэля Макрона прекратить «нападки на веру» и предупредил его, что к терроризму людей подталкивают нынешние действия властей Франции и лично президента страны. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«Прекрати, Макрон, пока еще не поздно, провокации и нападки на веру. Иначе войдешь в историю как президент, принимавший сумасбродные решения. Твою абсурдную позицию о публикации карикатур сегодня осуждают не только мусульмане всего мира, но и любые трезвомыслящие представители иных конфессий», — написал Кадыров.

Он считает, что погибший в пригороде Парижа учитель спровоцировал нападение на себя. «Он неустанно шел к такому итогу, вызывающе провоцируя учащихся, не считаясь с их возмущениями и просьбами прекратить демонстрацию оскорбительных рисунков. В результате его вы возводите в ранг героя Франции, а человека, которого он спровоцировал — сделали террористом», — отмтетил глава Чечни.

«Что ж, Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае, ты в сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора, создаешь все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодежи. Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране», — подытожил Кадыров.