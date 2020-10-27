Кадыров назвал Макрона «вдохновителем терроризма в своей стране»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 76,46 (+0,01) Инвестиции, 13:02
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 90,36 (-0,09) Инвестиции, 13:02
Путин продлил автоматическое начисление детских выплат до марта Общество, 14:57 Верховный суд не поддержал АСВ в споре о продаже банка втрое ниже оценки Финансы, 14:53 Названы 4 причины скорого снижения курса Ethereum Крипто, 14:48 Пострадавшие и выигравшие: исследование влияния пандемии на бизнес России РБК и SAP, 14:43 Милонов и Поклонская опровергли недопуск в Думу из-за теста на COVID-19 Общество, 14:42 В Минске на протестной акции задержали 11 медиков Политика, 14:40 Музыканты объединились против Spotify и требуют повышения роялти Стиль, 14:32 Глава Роспотребнадзора допустила введение новых ограничений из-за COVID Общество, 14:27 Спрос на аренду жилья вырос в 1,8 раза: данные «Авито Недвижимости» Недвижимость, 14:27 Кадыров назвал Макрона «вдохновителем терроризма в своей стране» Политика, 14:25 Forbes впервые назвал самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров в России Стиль, 14:21 АвтоВАЗ отзовет 90 тыс. машин из-за проблемы с топливным шлангом Авто, 14:19 Как повысить производительность труда на предприятии Партнерский материал, 14:14 Роспотребнадзор разъяснил новое постановление по масочному режиму Общество, 14:12
Политика ,  
0 

Кадыров назвал Макрона «вдохновителем терроризма в своей стране»

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Таисия Боршигова / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента Франции Эмманюэля Макрона прекратить «нападки на веру» и предупредил его, что к терроризму людей подталкивают нынешние действия властей Франции и лично президента страны. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«Прекрати, Макрон, пока еще не поздно, провокации и нападки на веру. Иначе войдешь в историю как президент, принимавший сумасбродные решения. Твою абсурдную позицию о публикации карикатур сегодня осуждают не только мусульмане всего мира, но и любые трезвомыслящие представители иных конфессий», — написал Кадыров.

Он считает, что погибший в пригороде Парижа учитель спровоцировал нападение на себя. «Он неустанно шел к такому итогу, вызывающе провоцируя учащихся, не считаясь с их возмущениями и просьбами прекратить демонстрацию оскорбительных рисунков. В результате его вы возводите в ранг героя Франции, а человека, которого он спровоцировал — сделали террористом», — отмтетил глава Чечни.

«Что ж, Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае, ты в сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора, создаешь все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодежи. Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране», — подытожил Кадыров.

Муфтий Чечни назвал Макрона «террористом № 1» и «врагом мусульман»
Общество
Салах-Хаджи Межиев

Материал дополняется.

Автор
Владислав Гордеев
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter