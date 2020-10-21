Церемония прощания с убитым учителем в Париже. Фоторепортаж

Нападение на учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа произошло вечером 16 октября. 18-летний мужчина убил его ножом и обезглавил. Нападавшего застрелила французская полиция. На одном из уроков, посвященных свободе слова, Пати показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo. По предварительным данным, убийство совершил Абдуллах Анзоров, чеченец по национальности, он получил во Франции статус беженца. Как прошла церемония прощания с учителем, на которой присутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон — в фоторепортаже РБК





при Гроб с телом убитого учителя несут во двор Сорбонны.

Республиканская гвардия держит портрет Сэмюэля Пати. Президент Франции Эмманюэль Макрон.

Макрон отдает дань уважения перед гробом убитого Сэмюэля Пати.

Пришедшие проститься с учителем собрались у здания Сорбонны.

«Белый марш» в честь Самюэля Пати на улицах Парижа.