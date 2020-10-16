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Общество ,  
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Под Парижем неизвестный обезглавил мужчину

Фото:Kiran Ridley / Getty Images
Фото: Kiran Ridley / Getty Images

В результате нападения под Парижем был обезглавлен человек, ведется антитеррористическое расследование. Об этом со ссылкой на прокуратуру передает AFP.

Как сообщает Le Parisien со ссылкой на источники в полиции, убийство произошло в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин). Преступник был застрелен полицией. Об этом также сообщает источник Reuters.

По данным BFM TV, инцидент произошел около 17:00 (18:00 мск) возле школы. Полиция заметила мужчину с ножом, который отказался выполнять ее требования и вел себя агрессивно, вскоре она открыла огонь. Позднее около школы нашли обезглавленного мужчину.

Le Parisien пишет, что согласно предварительной информации из расследования, обезглавленной жертвой был учитель истории. Сотрудники Национальной антитеррористической прокуратуры, в том числе ее глава Жан-Франсуа Рикар, выезжают на место преступления для того, чтобы установить, связано ли произошедшее с терроризмом.

По данным издания, потерпевший недавно читал своим ученикам лекцию о свободе слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Журнал Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда
Общество
Фото:Panoramic / Zuma / Global Look Press

Ранее, 25 сентября, в Париже мужчина с мачете напал на людей возле старого здания редакции Charlie Hebdo. Пострадали два человека, сотрудники телеканала Premières Ligne. По данным СМИ, нападавший был выходцем из Пакистана, ему было 18 лет.

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Газета Liberation сообщила, что на преступление его вдохновила повторная публикация Charlie Hebdo карикатур с пророком Мухаммедом. 

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