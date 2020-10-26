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Эрдоган призвал турок отказаться от французских товаров

Дипломатический скандал между Анкарой и Парижем перешел в экономическую плоскость: после отзыва французского посла Эрдоган призвал объявить бойкот всем французским товарам
Реджеп Эрдоган
Реджеп Эрдоган (Фото: Zuma / ТАСС)

На фоне дипломатического конфликта между двумя странами президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал не покупать французские товары, сообщает Reuters.

Ранее Франция отозвала своего посла в Анкаре для консультаций после слов Эрдогана о французском лидере Эмманюэле Макроне.

Это произошло после того, как Эрдоган посоветовал Макрону «проверить свою психику». Так он отреагировал на выступление президента Франции, предложившего защитить светские ценности страны от радикального исламизма.

Франция отозвала посла в Турции после слов Эрдогана о Макроне
Политика
Президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон<br /> &nbsp;

Дипломатический скандал и резкую реакцию президента Турции вызвала речь Макрона после убийства под Парижем учителя Самюэля Пати, когда он заявил о необходимости борьбы с сепаратизмом в стране. В частности, глава государства сказал, что политическому исламизму нужно давать отпор в школах, госучреждениях, культурных обществах и религиозных общинах, а также в мечетях. Он также предложил создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране без иностранного влияния.

Эрдоган заявил о приближающемся конце Европы из-за исламофобии
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал оценки Эрдогана неприемлемыми. «Заявления президента Турции в адрес президента Франции неприемлемы. Призываем Турцию прекратить эту опасную конфронтационную спираль», — написал он.

Канцлер Австрии Себастьян Курц осудил оскорбления Эрдогана в адрес Макрона, заявив, что это свидетельствует о все большем отдалении Турции от ЕС. «Я осуждаю оскорбления президента Эрдогана в адрес президента Эмманюэля Макрона. Они вновь показывают, что Турция все больше отдаляется от ЕС и наших общих миров. Полная поддержка и солидарность с Францией», — написал он в Twitter.

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МИД Франции 25 октября заявил, что призывы «нескольких государств Ближнего Востока» к бойкоту французской продукции беспредметны и должны быть прекращены. Ведомство добавило, что эти призывы искажают позицию Франции, которая поддерживает свободу совести, свободу выражения мнений, свободу религии и отказ от любых призывов к ненависти.

После полицейского рейда на мечеть в Берлине 21 октября Эрдоган заявил, что Европа приближает свой конец из-за исламофобии. «Европа фактически готовит свой собственный конец, выступая против мусульман», — сказал он. «Европа должна как можно скорее избавиться от этой болезни — исламофобии, иначе та обрушит всю Европу изнутри», — сказал президент Турции.

Автор
Владислав Гордеев
Реджеп Эрдоган Эмманюэль Макрон
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Боррель назвал неприемлемым заявление Эрдогана о Макроне
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Франция отозвала посла в Турции после слов Эрдогана о Макроне
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Эрдоган заявил о приближающемся конце Европы из-за исламофобии
Политика
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