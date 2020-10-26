Эрдоган призвал турок отказаться от французских товаров

Дипломатический скандал между Анкарой и Парижем перешел в экономическую плоскость: после отзыва французского посла Эрдоган призвал объявить бойкот всем французским товарам

Реджеп Эрдоган (Фото: Zuma / ТАСС)

На фоне дипломатического конфликта между двумя странами президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал не покупать французские товары, сообщает Reuters.

Ранее Франция отозвала своего посла в Анкаре для консультаций после слов Эрдогана о французском лидере Эмманюэле Макроне.



Это произошло после того, как Эрдоган посоветовал Макрону «проверить свою психику». Так он отреагировал на выступление президента Франции, предложившего защитить светские ценности страны от радикального исламизма.

Дипломатический скандал и резкую реакцию президента Турции вызвала речь Макрона после убийства под Парижем учителя Самюэля Пати, когда он заявил о необходимости борьбы с сепаратизмом в стране. В частности, глава государства сказал, что политическому исламизму нужно давать отпор в школах, госучреждениях, культурных обществах и религиозных общинах, а также в мечетях. Он также предложил создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране без иностранного влияния.