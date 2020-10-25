Франция отозвала посла в Турции после слов Эрдогана о Макроне
Франция отозвала своего посла в Анкаре для консультаций после слов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о французском лидере Эмманюэле Макроне, сообщил телеканал BFM.
Ранее Эрдоган посоветовал Макрону «проверить свою психику», передает агентство Anadolu. Таким образом он отреагировал на выступление президента Франции, предложившего защитить светские ценности страны от радикального исламизма.
«Слова президента Эрдогана неприемлемы. Возмутительность и грубость — это не метод. Мы требуем, чтобы Эрдоган изменил свой политический курс, поскольку он опасен со всех точек зрения», — заявили в Елисейском дворце.
В нем также добавили, что не получили от президента Турции соболезнований после убийства учителя в пригороде Парижа.