Франция отозвала посла в Турции после слов Эрдогана о Макроне

Елисейский дворец назвал неприемлемыми заявления Эрдогана в адрес Макрона. Ранее президент Франции заявил, что ислам как религия «переживает кризис во всем мире», а турецкий лидер в ответ предложил ему «проверить свою психику»

Президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Франция отозвала своего посла в Анкаре для консультаций после слов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о французском лидере Эмманюэле Макроне, сообщил телеканал BFM.

Ранее Эрдоган посоветовал Макрону «проверить свою психику», передает агентство Anadolu. Таким образом он отреагировал на выступление президента Франции, предложившего защитить светские ценности страны от радикального исламизма.

«Слова президента Эрдогана неприемлемы. Возмутительность и грубость — это не метод. Мы требуем, чтобы Эрдоган изменил свой политический курс, поскольку он опасен со всех точек зрения», — заявили в Елисейском дворце.

В нем также добавили, что не получили от президента Турции соболезнований после убийства учителя в пригороде Парижа.