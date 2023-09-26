Минздрав Армении опроверг данные о 125 погибших при взрыве на АЗС в Карабахе

Минздрав Армении опроверг гибель 125 человек при взрыве на АЗС в Карабахе

Взрыв произошел сутки назад на заправке, где выдавали бензин уезжающим из Карабаха в Армению. По последним данным, погибли 68 человек, около 300 ранены и свыше 100 числятся пропавшими без вести

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Информация о том, что при взрыве на заправке в Степанакерте — столице Нагорного Карабаха — погибли 125 человек, «не соответствует действительности», заявил Минздрав Армении в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Ранее такое число назвала глава ведомства Анаит Аванесян; как пояснили в министерстве, она имела в виду общее количество тел, перевезенных из непризнанной республики в Армению.

По последним данным, число погибших — 68 человек, сообщил омбудсмен Карабаха Гегам Степанян в Х (бывший Twitter). Раненых — 290, из них 169 находятся в больницах Армении. 105 человек числятся пропавшими без вести.

Взрыв произошел вечером 25 сентября на заправке у дороги Степанакерт — Аскеран. Там выдавали бензин жителям Карабаха, которые уезжали в Армению. Омбудсмен после взрыва сообщил, что медицинских возможностей Карабаха недостаточно для лечения раненых.

Аванесян говорила, что всех пострадавших в результате взрыва планируют перевезти в Армению на лечение. Она отмечала, что те, кого привозят, в основном находятся в тяжелом состоянии.

Азербайджан также направил помощь пострадавшим при взрыве, на место отправили машину скорой помощи со средствами для лечения ожогов, материалами для перевязок, перчатками и лекарственными препаратами.

Помощь оказали и российские миротворцы, которые находятся в регионе с момента окончания военного конфликта 2020 года. Специалисты медицинского отряда помогли 23 раненым.

Российские врачи помогли 23 пострадавшим после взрыва в Степанакерте Политика

Этнические армяне начали уезжать из Нагорного Карабаха после завершения там «антитеррористической операции» Азербайджана. Она началась 19 сентября и завершилась на следующий день. Баку и Степанакерт по предложению российских миротворцев достигли соглашения о прекращении огня. Оно также включало пункты о демилитаризации региона армянской стороной и реинтеграции Карабаха как части Азербайджана.

Ереван не участвовал в формировании соглашения, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он также отрицал присутствие армянской армии в регионе. После событий 19–20 сентября в стране прошли протесты против главы правительства.

По данным на 26 сентября, в Армению прибыли более 28 тыс. беженцев. Советник президента Карабаха Давид Бабаян допускал, что из региона уедет 99,9% армянского населения (более 120 тыс. человек) из-за нежелания жить в составе Азербайджана и опасений этнических чисток.