Пашинян заявил, что Армения не готовила заявление о прекращении огня

Пашинян: Армения не участвовала в подготовке заявления о прекращении огня в НКР

Днем 20 сентября власти НКР сообщили, что при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности с Баку о прекращении огня и разоружении. Пашинян заявил, что Ереван не участвовал в формировании соглашения

Никол Пашинян (Фото: Виктор Бойко / Getty Images)

Армения не участвовала в формировании текста заявления Нагорно-Карабахской республики (НКР) о прекращении огня и роспуске армии, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая с обращением к нации.

По его словам, если российские миротворцы сделали подобное предложение, значит, на них полностью лежит ответственность за безопасность армян Нагорного Карабаха.

Пашинян также отметил, что для Еревана непонятны заявления Степанакерта о выводе ВС Армении из Нагорного Карабаха. Он заявил, что с августа 2021 года в НКР не было армянских военных подразделений. «Упоминание Армении в тексте, не связанном с Армений, оправдывает мои вчерашние высказывания о том, что одной из целей нападения на Нагорный Карабах было втягивание Армении в боевые действия. Если бы было возможно втянуть Армению, то глубинной целью этого должны были стать независимость и суверенитет Армении», — добавил премьер.

Днем 20 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили, что при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности о прекращении огня. В числе договоренностей: вывод оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения из зоны развертывания российского миротворческого контингента;

расформирование и полное разоружение военных aрмии обороны Нагорного Карабаха;

вывод тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха «с целью их скорейшей утилизации»;

вопросы «о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана, согласно достигнутой договоренности, будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджанской Республики, которая состоится в городе Евлахе 21 сентября 2023 года и в ходе последующих встреч», говорится в сообщении.

Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе 19 сентября. Минобороны Азербайджана обвинило армянские силы в усилении боевых позиций в Карабахе, а также в систематических обстрелах позиций азербайджанской армии. Баку потребовал «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

До этого, в последние несколько месяцев, Азербайджан и Армения регулярно обвиняли друг друга в обстрелах и проникновении ДРГ на подконтрольные сторонам территории. В начале сентября Пашинян обвинил Баку в наращивании сил в районе Нагорного Карабаха. Тогда же он заявил, что Азербайджан продолжает посягать на суверенную территорию Армении, и предупредил о риске «нового взрыва» в регионе.

После начала боевых действий Армения обратилась к членам Совета Безопасности ООН и российским миротворцам с просьбой принять меры для прекращения военных действий. В то же время Пашинян пообещал не предпринимать «непросчитанных и резких шагов». Он также опроверг участие Армении в военных действиях в Карабахе и присутствие там армянской армии.

По последним данным омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна, с начала боевых действий в НКР погибли 32 человека, семеро из которых — мирные жители, более 200 получили ранения. Российские миротворцы эвакуировали из опасных районов Нагорного Карабаха свыше 2 тыс. человек, половина из которых — дети.

МИД России призывал стороны прекратить огонь. Ведомство также заявило, что российские миротворцы добросовестно выполняли свои задачи по поддержанию режима прекращения огня, оказывали содействие гражданскому населению. Однако, как отмечали в ведомстве, на судьбу конфликта повлияло признание официальным Ереваном в октябре 2022 года и мае 2023 года Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана. Кремль заявил, что азербайджанские военные де-юре ведут боевые действия на своей территории.

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта