 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Пашинян заявил, что Армения не готовила заявление о прекращении огня

Пашинян: Армения не участвовала в подготовке заявления о прекращении огня в НКР
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Днем 20 сентября власти НКР сообщили, что при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности с Баку о прекращении огня и разоружении. Пашинян заявил, что Ереван не участвовал в формировании соглашения
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Виктор Бойко / Getty Images)

Армения не участвовала в формировании текста заявления Нагорно-Карабахской республики (НКР) о прекращении огня и роспуске армии, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая с обращением к нации.

По его словам, если российские миротворцы сделали подобное предложение, значит, на них полностью лежит ответственность за безопасность армян Нагорного Карабаха.

Пашинян также отметил, что для Еревана непонятны заявления Степанакерта о выводе ВС Армении из Нагорного Карабаха. Он заявил, что с августа 2021 года в НКР не было армянских военных подразделений. «Упоминание Армении в тексте, не связанном с Армений, оправдывает мои вчерашние высказывания о том, что одной из целей нападения на Нагорный Карабах было втягивание Армении в боевые действия. Если бы было возможно втянуть Армению, то глубинной целью этого должны были стать независимость и суверенитет Армении», — добавил премьер.

Днем 20 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили, что при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности о прекращении огня.

В числе договоренностей:

  • вывод оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения из зоны развертывания российского миротворческого контингента;
  • расформирование и полное разоружение военных aрмии обороны Нагорного Карабаха;
  • вывод тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха «с целью их скорейшей утилизации»;
  • вопросы «о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана, согласно достигнутой договоренности, будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджанской Республики, которая состоится в городе Евлахе 21 сентября 2023 года и в ходе последующих встреч», говорится в сообщении.

Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе 19 сентября. Минобороны Азербайджана обвинило армянские силы в усилении боевых позиций в Карабахе, а также в систематических обстрелах позиций азербайджанской армии. Баку потребовал «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

До этого, в последние несколько месяцев, Азербайджан и Армения регулярно обвиняли друг друга в обстрелах и проникновении ДРГ на подконтрольные сторонам территории. В начале сентября Пашинян обвинил Баку в наращивании сил в районе Нагорного Карабаха. Тогда же он заявил, что Азербайджан продолжает посягать на суверенную территорию Армении, и предупредил о риске «нового взрыва» в регионе.

Читайте на РБК Pro
Как удаленка и бездомные превратили Сан-Франциско в город-призрак
Почему начались проблемы на логистическом рынке США — The Economist
Бонусофагия: как понять, что ваш бизнес заражен этой опасной болезнью
4 типа «просителей скидок»: как с ними работать менеджеру по продажам

После начала боевых действий Армения обратилась к членам Совета Безопасности ООН и российским миротворцам с просьбой принять меры для прекращения военных действий. В то же время Пашинян пообещал не предпринимать «непросчитанных и резких шагов». Он также опроверг участие Армении в военных действиях в Карабахе и присутствие там армянской армии.

По последним данным омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна, с начала боевых действий в НКР погибли 32 человека, семеро из которых — мирные жители, более 200 получили ранения. Российские миротворцы эвакуировали из опасных районов Нагорного Карабаха свыше 2 тыс. человек, половина из которых — дети.

МИД России призывал стороны прекратить огонь. Ведомство также заявило, что российские миротворцы добросовестно выполняли свои задачи по поддержанию режима прекращения огня, оказывали содействие гражданскому населению. Однако, как отмечали в ведомстве, на судьбу конфликта повлияло признание официальным Ереваном в октябре 2022 года и мае 2023 года Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана. Кремль заявил, что азербайджанские военные де-юре ведут боевые действия на своей территории.

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Никол Пашинян Армения Нагорный Карабах прекращение огня Азербайджан
Материалы по теме
Минобороны назвало роль миротворцев в прекращении огня в Карабахе
Политика
В лагере российских миротворцев укрылись более 2 тыс. жителей Карабаха
Политика
Блинкен заявил Пашиняну о поддержке суверенитета Армении
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 102,92 (-0,17) Инвестиции, 19 сен, 16:52 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 96,22 (-0,42) Инвестиции, 19 сен, 16:52
Клуб НХЛ подписал пробный контракт с 35-летним чемпионом мира из России Спорт, 14:09
Польша пригрозила Украине расширением эмбарго из-за зернового конфликта Политика, 14:07
Власти Москвы рассказали о девяти проектах редевелопмента в САО Город, 14:06
Нагорный Карабах: история конфликта Политика, 14:06
Сбербанк запустит переводы на карты банков Китая Финансы, 14:00
В Кремле рассказали о реакции Путина на слова Байдена о «диктаторе» Политика, 13:57
Путин впервые прокомментировал операцию Баку в Нагорном Карабахе Политика, 13:52
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Обострение конфликта и артобстрелы в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж Политика, 13:45 
Как обезопасить интернет вещей на пути к индустрии 4.0 РБК и Kaspersky, 13:44
Как компании заставляют говорить о себе — приемы сарафанного маркетинга Pro, 13:43
Защита Блиновской попросила снизить требования к ней на ₽200 млн Бизнес, 13:41
Москвина назвала закрытой тему запрета Гуменнику кататься под Rammstein Спорт, 13:38
Как разместили беженцев в лагере миротворцев России в Карабахе Политика, 13:35
Шойгу в Тегеране показали иранские ракетные комплексы и беспилотники Политика, 13:33