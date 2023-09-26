Азербайджан отправил помощь пострадавшим при взрыве в Степанакерте

Баку направил помощь пострадавшим при взрыве цистерны на заправке в Степанакерте

Баку направил помощь пострадавшим при взрыве на заправке в пригороде столицы Нагорного Карабаха — Степанакерте, сообщило агентство «Азертадж» со ссылкой на администрацию президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По последним данным, при взрыве пострадали более 200 человек, сообщил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Гегам Степанян. Он отметил, что медицинских возможностей региона недостаточно для оказания помощи.

К месту взрыва отправлена машина скорой помощи со средствами для лечения ожогов, материалами для перевязок, перчатками и лекарственными препаратами, уточнили в агентстве.

Armenpress со ссылкой на Минздрав Армении сообщил, что раненых перевозят воздушным и наземным транспортом, однако ночное время и плохая погода не позволяют доставить пострадавших в Ереван.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел непризнанной НКР, взорвалась цистерна на заправке, которая находится на трассе Степанакерт — Аскеран.

На станции выдавали бензин вынужденным переселенцам из Карабаха в Армению, уточнил депутат парламента Нагорного Карабаха Метаксе Акопян.

Азербайджан 19 сентября объявил «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. Спустя сутки власти непризнанной республики и Баку при посредничестве российских миротворцев достигли соглашения о прекращении огня. Договоренность предусматривает разоружение военных Карабаха и решение вопросов реинтеграции жителей региона. План по реинтеграции был представлен 21 сентября на первой встрече представителей сторон в Евлахе.

По данным на 16:00 мск 25 сентября, в Армению из Нагорного Карабаха прибыли около 6,6 тыс. армянского населения региона, которые не хотят жить в составе Азербайджана и опасаются этнических чисток.