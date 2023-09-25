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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Карабахе сообщили более чем о 200 пострадавших при взрыве на заправке

Более 200 человек пострадали при взрыве на заправке в Нагорном Карабахе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
В пригороде Степанакерта прогремел взрыв на заправке, где вынужденные переселенцы из Карабаха в Армению ждали бензин. По данным омбудсмена, пострадали более 200 человек

В Карабахе сообщили более чем о 200 пострадавших при взрыве на заправке
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Более 200 человек получили ранения в результате взрыва на заправке в пригороде Степанакерта, столицы Нагорного Карабаха, сообщил омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян в соцсети Х (бывший Twitter).

Ранее «Sputnik Армения» со ссылкой на местных медиков сообщал о большом числе пострадавших с ожогами.

«В результате взрыва на складе топлива [в Степанакерте] число пострадавших превысило 200 человек», — написал Степанян. Он отметил, что состояние большинства раненых оценивается как тяжелое или крайне тяжелое.

По его словам, медицинских возможностей Нагорного Карабаха недостаточно для оказания помощи. Для спасения пострадавших необходима санитарная авиация, добавил омбудсмен.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел непризнанной НКР, взорвалась цистерна на заправке, которая находится на трассе Степанакерт — Аскеран.

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Депутат парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Метаксе Акопян сообщила Armenpress, что на заправочной станции выдавали бензин людям, которые уезжали в Армению из Карабаха. Как уточнил портал News.am, на территории были десятки человек.

Азербайджан 19 сентября провел однодневную «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. Спустя сутки власти непризнанной республики согласились на прекращение огня и расформирование вооруженных сил Нагорного Карабаха.

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Советник президента непризнанной НКР Давид Бабаян заявил, что 99,9% армянского населения региона (более 120 тыс. человек) собираются уехать в Армению из-за нежелания жить в составе Азербайджана и опасений этнических чисток.

По данным на 16:00 мск 25 сентября, в Армению из Нагорного Карабаха прибыли более 6,6 тыс. вынужденных переселенцев.

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Теги
София Шошина
Степанакерт Нагорный Карабах взрыв
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