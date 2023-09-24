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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Карабахе заявили о планах 120 тыс. этнических армян уехать в Армению

Советник Бабаян: 120 тыс. этнических армян Нагорного Карабаха уедут в Армению
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
По словам представителя Нагорного Карабаха, этнические армяне не хотят жить в составе Азербайджана. По состоянию на 2015 год численность населения региона составила более 145 тыс. человек, из которых 144,6 тыс. — армяне
Фото: Marut Vanyan / dpa / Global Look Press
Фото: Marut Vanyan / dpa / Global Look Press

Более 120 тыс. этнических армян Нагорного Карабаха покинут регион и уедут в Армению из-за нежелания жить в составе Азербайджана. Об этом Reuters сообщил советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Давид Бабаян.

«Наш народ не хочет жить в составе Азербайджана. 99,9% собираются покинуть наши исторические земли. Судьба нашего бедного народа войдет в историю как позор и для армянского народа, и для всего цивилизованного мира», — заявил Бабаян.

Также, по его словам, армяне НКР опасаются этнических чисток. По состоянию на 2015 год численность населения непризнанной республики составила 145 053 человека, из которых 144 683 — армяне. Это 99,74% от проживавших в НКР людей.

Правительство Армении ранее сообщило, что по состоянию на 20:00 (19:00 мск) 24 сентября из Нагорного Карабаха в страну въехали 1050 человек, из которых 410 переехали в выбранное ими место жительства, еще 360 получили предложенное властями жилье.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. Он потребовал роспуска «незаконного режима» и полного вывода армянских вооруженных сил (Армения настаивает, что их там нет с 2020 года).

Спустя день руководство республики согласилось на прекращение огня, вывод армянской армии, расформирование и разоружение собственных вооруженных сил и вывод военной техники.

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21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоялись переговоры делегации армян Нагорного Карабаха с представителями властей Азербайджана, на которых был представлен план реинтеграции жителей региона. Как уточнил Бабаян, итогового соглашения на встрече не достигли.

22 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что жители Нагорного Карабаха смогут переехать в Армению в случае, если «будет зафиксирована невозможность их нахождения» в регионе. Он подчеркнул, что в стране уже подготовили места для проживания свыше 40 тыс. жителей, но план «А» властей Нагорного Карабаха — не эвакуация армян. По словам премьер-министра, сейчас прямой угрозы жизни мирному населению нет.

К 24 сентября власти Азербайджана создали специальную правительственную рабочую группу для рассмотрения гуманитарных, экономических и социальных аспектов интеграции Нагорного Карабаха и проживающих в нем этнических армян с Азербайджайном. Пашинян заявил, что логика, которую Азербайджан развивает, «однозначно указывает на начало конкретных действий по этнической чистке».

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

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