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Российские врачи помогли 23 пострадавшим после взрыва в Степанакерте

К российским миротворцам после взрыва в Степанакерте обратились 23 пострадавших

Специалисты медицинского отряда российского миротворческого контингента помогли 23 пострадавшим после взрыва на заправке в пригороде столицы Нагорного Карабаха — Степанакерта, сообщил начальник отряда Павел Суслов, передает ТАСС.

Российские миротворцы (около 2 тыс. военных) размещены в Нагорном Карабахе по договоренностям 2020 года.

«С момента происшествия в медицинский отряд обратились 23 мирных жителя с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей», — рассказал Суслов. Врачи оказали пострадавшим медицинскую помощь в полном объеме, заверил он.

«На данный момент решается тактика дальнейшего лечения», — добавил Суслов. На территории миротворческого контингента развернут блочно-модульный городок, оснащенный современным медицинским оборудованием.

В состав медицинского отряда входят врачи различных специальностей, в частности военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, эпидемиологи и психологи, уточнили в Минобороны.

25 сентября взорвалась цистерна на заправке, находящейся на трассе Степанакерт — Аскеран. На станции выдавали бензин вынужденным переселенцам из Карабаха в Армению, уточнил депутат парламента Нагорного Карабаха Метаксе Акопян.

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По последним данным, при взрыве пострадали более 200 человек. Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян подчеркнул, что медицинских возможностей региона недостаточно для оказания помощи.

Азербайджан направил к месту взрыва машину скорой помощи со средствами для лечения ожогов, материалами для перевязок, перчатками и лекарственными препаратами.

Теги
Нагорный Карабах Степанакерт Врачи пострадавшие
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