К российским миротворцам после взрыва в Степанакерте обратились 23 пострадавших

Российские врачи помогли 23 пострадавшим после взрыва в Степанакерте

Специалисты медицинского отряда российского миротворческого контингента помогли 23 пострадавшим после взрыва на заправке в пригороде столицы Нагорного Карабаха — Степанакерта, сообщил начальник отряда Павел Суслов, передает ТАСС.

Российские миротворцы (около 2 тыс. военных) размещены в Нагорном Карабахе по договоренностям 2020 года.

«С момента происшествия в медицинский отряд обратились 23 мирных жителя с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей», — рассказал Суслов. Врачи оказали пострадавшим медицинскую помощь в полном объеме, заверил он.

«На данный момент решается тактика дальнейшего лечения», — добавил Суслов. На территории миротворческого контингента развернут блочно-модульный городок, оснащенный современным медицинским оборудованием.

В состав медицинского отряда входят врачи различных специальностей, в частности военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, эпидемиологи и психологи, уточнили в Минобороны.

25 сентября взорвалась цистерна на заправке, находящейся на трассе Степанакерт — Аскеран. На станции выдавали бензин вынужденным переселенцам из Карабаха в Армению, уточнил депутат парламента Нагорного Карабаха Метаксе Акопян.

По последним данным, при взрыве пострадали более 200 человек. Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян подчеркнул, что медицинских возможностей региона недостаточно для оказания помощи.

Азербайджан направил к месту взрыва машину скорой помощи со средствами для лечения ожогов, материалами для перевязок, перчатками и лекарственными препаратами.