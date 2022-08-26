Рязанский губернатор сообщил о взятии под контроль ситуации с пожарами

Из-за лесных пожаров в Рязанской области запах гари и смог около десяти дней назад появился в Москве. Все это время огонь тушат как рязанские, так и столичные спасатели. В регионе действует режим ЧС

Фото: pavelmalkov_official / Telegram

Ситуацию с природными пожарами в Рязанской области, которые бушуют уже около десяти дней, удалось взять под контроль, сообщил в Telegram врио губернатора региона Павел Малков.

«Сегодня вышли на планомерную работу по ликвидации пожара. Ситуация взята под контроль, продолжаем усиливать группировку по всем направлениям», — написал он.

О серьезных лесных пожарах в регионе стало известно 17 августа — в эти дни москвичи пожаловались по появление в столице запаха гари и смога. Как объяснили в Рослесхозе, причиной этого стали пожары в соседней с Подмосковьем Рязанской области.

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После этого власти Москвы и Московской области решили направить в регион на помощь специалистов и технику. В Рослесхозе заявили, что рязанские власти «упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы» для их тушения.

18 августа в регион прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он провел заседание оперативного штаба в поселке Деулино Рязанского района, который находится в зоне пожаров. 19 августа спасатели смогли не допустить распространения огня на данный населенный пункт. Жителей Деулино, а также еще нескольких поселений эвакуировали.

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Малков указывал, что пожары вызваны жаркой ветреной и сухой погодой. Куренков отмечал, что также наблюдаются «определенные диверсионные моменты», «есть элементы поджогов».

Из-за пожаров в регионе действует режим ЧС. Малков сообщил, что в данной ситуации власти приняли решение перенести празднование Дня города в Рязани, которое должно было состояться 26-28 августа. Теперь оно пройдет в сентябре, пишет местное издание «Пресса».

Природные пожары охватили не только рязанские леса — сообщалось о возгораниях в Нижегородской, Владимирской, Ростовской областях, республике Коми.