Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 59,6 (+0,09) Инвестиции, 25 авг, 16:07
Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 59,77 (-0,23) Инвестиции, 25 авг, 16:07
Гаага попросит о временном исключении из санкций против России из-за газа Политика, 01:19
Рязанский губернатор сообщил о взятии под контроль ситуации с пожарами Общество, 01:18
Чехия предложила компромисс по визам стран ЕС для россиян Политика, 00:52
Талибы заблокировали в Афганистане более 23 млн «неэтичных» сайтов Политика, 00:39
Главный инфекционист объяснил назальную вакцинацию «Спутником» в Курске Политика, 00:30
Умер актер из «Беверли Хиллз, 90210» Джо Тата Общество, 00:26
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 00:18
Минцифры предложило постоянно использовать биометрию на экзаменах в вузах Технологии и медиа, 00:16
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Спартак» без Федуна и лидерская гонка. Главное о туре РПЛ Спорт, 00:15
WSJ узнала о планах США назначить генерала для миссии помощи Украине Политика, 00:04
Авдолян создаст третью крупнейшую угольную компанию в России Бизнес, 00:01
Власти снова отложили переход бизнеса на новый формат электронной подписи Технологии и медиа, 00:00
Экспорт смартфонов из Китая приблизился к докризисному уровню Технологии и медиа, 00:00
Москва заняла предпоследнее место среди мегаполисов по росту цен на жилье Недвижимость, 00:00
Общество ,  
0 

Рязанский губернатор сообщил о взятии под контроль ситуации с пожарами

Из-за лесных пожаров в Рязанской области запах гари и смог около десяти дней назад появился в Москве. Все это время огонь тушат как рязанские, так и столичные спасатели. В регионе действует режим ЧС
Фото: pavelmalkov_official / Telegram
Фото: pavelmalkov_official / Telegram

Ситуацию с природными пожарами в Рязанской области, которые бушуют уже около десяти дней, удалось взять под контроль, сообщил в Telegram врио губернатора региона Павел Малков.

«Сегодня вышли на планомерную работу по ликвидации пожара. Ситуация взята под контроль, продолжаем усиливать группировку по всем направлениям», — написал он.

О серьезных лесных пожарах в регионе стало известно 17 августа — в эти дни москвичи пожаловались по появление в столице запаха гари и смога. Как объяснили в Рослесхозе, причиной этого стали пожары в соседней с Подмосковьем Рязанской области.

Video

После этого власти Москвы и Московской области решили направить в регион на помощь специалистов и технику. В Рослесхозе заявили, что рязанские власти «упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы» для их тушения.

18 августа в регион прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он провел заседание оперативного штаба в поселке Деулино Рязанского района, который находится в зоне пожаров. 19 августа спасатели смогли не допустить распространения огня на данный населенный пункт. Жителей Деулино, а также еще нескольких поселений эвакуировали.

Собянин назвал «очень сложной» ситуацию с пожарами в Рязанской области
Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Распознаем будущего руководителя: как определять потенциал сотрудников
Статьи
Pro
Фото: Al Bello / Getty Images Мышечная масса влияет на когнитивные навыки. Вот что говорят ученые
Исследования
Pro
$10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Обманчивое бездействие: что происходит с нами во сне
Статьи
Pro
Как защититься от корпоративного мошенничества — 6 этапов
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Feng Li - Pool / Getty Images Вместо Alibaba: какие компании теперь процветают в Китае — The Economist
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Акции «Полиметалла» подорожали на 82% с минимума. Разбираемся почему
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Как экономическое чудо привело Японию к «потерянному тридцатилетию»
Статьи

Малков указывал, что пожары вызваны жаркой ветреной и сухой погодой. Куренков отмечал, что также наблюдаются «определенные диверсионные моменты», «есть элементы поджогов».

Из-за пожаров в регионе действует режим ЧС. Малков сообщил, что в данной ситуации власти приняли решение перенести празднование Дня города в Рязани, которое должно было состояться 26-28 августа. Теперь оно пройдет в сентябре, пишет местное издание «Пресса».

Природные пожары охватили не только рязанские леса — сообщалось о возгораниях в Нижегородской, Владимирской, Ростовской областях, республике Коми.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Рязанская область Павел Малков лесные пожары
Материалы по теме
Ростовский губернатор допустил, что причиной лесных пожаров стали поджоги
Общество
Власти Ухты ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Общество
Григоренко, Куренков и Собянин отправились на рязанские пожары. Видео
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter