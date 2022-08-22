В Рязанской области ввели режим ЧС из-за пожаров

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Власти Рязанской области приняли решение ввести режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщил врио губернатора Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Для применения дополнительных мер по защите жителей и территорий принял решение ввести в Рязанской области режим ЧС», — написал глава региона.

По словам Малкова, обстановка в области остается напряженной. Площадь, пройденная огнем, продолжает увеличиваться. По данным Авиалесоохраны, речь идет о 8–9 тыс. га.

Губернатор отметил, что в Рязанскую область прибыли мэр Москвы Сергей Собянин, руководство МЧС, Авиалесоохраны и других федеральных ведомств.

17 августа жители Москвы начали жаловаться на смог и запах гари в городе. Дым пришел в столицу из Рязанской области, где продолжают гореть леса. Сначала столичные власти из-за жалоб жителей отправили на помощь в соседний регион 240 пожарных и спасателей. 18 августа в регион вылетел глава МЧС России Александр Куренков, он поручил выделить для тушения вертолеты Ми-26 и Ми-8 и два самолета Ил-76. 22 августа мэр столицы поручил увеличить группировку сил, которые занимаются тушением пожаров.

В Рослесхозе ранее обвинили власти региона в сокрытии реальной площади пожаров, что не позволило вовремя нарастить силы для борьбы с огнем.