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Глава МЧС заявил о диверсиях с поджогами лесов в Рязанской области

Министр сравнил поджоги лесов с диверсией и попросил местных жителей рассказать, кто именно мог это сделать. Он назвал ситуацию в регионе сложной, но контролируемой. Сроков локализации возгораний Куренков не назвал
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

МЧС знает о случаях, когда горящие в Рязанской области леса поджигали преднамеренно, заявил ТАСС глава ведомства Александр Куренков.

«Мы видим определенные диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы поджогов», — сказал он. Сейчас эти данные проверяют правоохранители. Куренков попросил местных жителей связаться с властями и рассказать, кто именно мог поджигать леса.

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Министр назвал ситуацию с пожарами в регионе тяжелой, но контролируемой и уточнил, что сейчас в области действуют семь очагов возгорания, два из которых локализованы.

По словам Куренкова, тушение пожаров осложняют жаркая погода и порывы ветра.

При тушении пожаров в Рязанской области погиб человек
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Фото:МЧС России

«Например, вчера температура воздуха была [плюс] 35 градусов, из-за порывов ветра более пяти раз возникала угроза самых страшных верховых пожаров. Но благодаря применению авиации и работе наземной группировки сил и средств она была снята», — сказал он.

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Пожарным удалось защитить от огня деревню Ольгино и поселки Голованово и Деулино, которым он угрожал, добавил министр. Конкретных сроков локализации возгораний он называть не стал.

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Леса в Рязанской области горят с середины августа, исходящий от них смог ветер заносит в соседние регионы. Днем 24 августа ТАСС сообщил, что содержание черного углерода от дыма лесных пожаров в воздухе над Москвой выросло до десяти раз — с ночи 21 августа до полудня следующего дня оно превышало объем загрязнения воздуха транспортом и городской промышленностью. Утром 24 августа местное СМИ «Губерния 33» сообщило, что смог от рязанских пожаров дошел до Владимира. Угрозы для Подмосковья из-за пожаров нет, отмечали в Рослесхозе. Мэр столицы Сергей Собянин объяснял это обводнением торфяников после пожаров 2010 года.

Власти соседних с Рязанской областью регионов отправили на помощь рязанским пожарным дополнительные подразделения, накануне на место вылетели вице-премьер Дмитрий Григоренко, мэр Москвы Сергей Собянин и сам Куренков. К 24 августа огонь сохранялся на 183 га земли в Окском заповеднике, а общая пройденная им площадь превысила 9 тыс. га. По информации МЧС, к вечеру того же дня пожары тушили более 9,2 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц техники.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ветер в столичном регионе поменяет направление с четверга-пятницы и обусловит уменьшение смога от лесных пожаров.

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Татьяна Зыкина
МЧС Александр Куренков пожары поджоги Рязанская область
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