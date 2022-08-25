Глава МЧС заявил о диверсиях с поджогами лесов в Рязанской области

Министр сравнил поджоги лесов с диверсией и попросил местных жителей рассказать, кто именно мог это сделать. Он назвал ситуацию в регионе сложной, но контролируемой. Сроков локализации возгораний Куренков не назвал

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

МЧС знает о случаях, когда горящие в Рязанской области леса поджигали преднамеренно, заявил ТАСС глава ведомства Александр Куренков.

«Мы видим определенные диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы поджогов», — сказал он. Сейчас эти данные проверяют правоохранители. Куренков попросил местных жителей связаться с властями и рассказать, кто именно мог поджигать леса.

Министр назвал ситуацию с пожарами в регионе тяжелой, но контролируемой и уточнил, что сейчас в области действуют семь очагов возгорания, два из которых локализованы.

По словам Куренкова, тушение пожаров осложняют жаркая погода и порывы ветра.

«Например, вчера температура воздуха была [плюс] 35 градусов, из-за порывов ветра более пяти раз возникала угроза самых страшных верховых пожаров. Но благодаря применению авиации и работе наземной группировки сил и средств она была снята», — сказал он.

Читайте на РБК Pro Pro Почему санкции могут укрепить рубль, но только на короткий период Почему санкции могут укрепить рубль, но только на короткий период Статьи Pro «Я смогу тебя уволить»: к чему приводит дружба начальника с подчиненными «Я смогу тебя уволить»: к чему приводит дружба начальника с подчиненными Инструкции Pro Продать коммерческую недвижимость в России из-за границы: в чем сложности Продать коммерческую недвижимость в России из-за границы: в чем сложности Инструкции Pro Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Статьи Pro Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний Статьи Pro Ждать ли краха на мировом рынке складской недвижимости Ждать ли краха на мировом рынке складской недвижимости Статьи Pro В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит Статьи Pro Сильнейшие. Бизнес по правилам Netflix Сильнейшие. Бизнес по правилам Netflix Саммари

Пожарным удалось защитить от огня деревню Ольгино и поселки Голованово и Деулино, которым он угрожал, добавил министр. Конкретных сроков локализации возгораний он называть не стал.

Video

Леса в Рязанской области горят с середины августа, исходящий от них смог ветер заносит в соседние регионы. Днем 24 августа ТАСС сообщил, что содержание черного углерода от дыма лесных пожаров в воздухе над Москвой выросло до десяти раз — с ночи 21 августа до полудня следующего дня оно превышало объем загрязнения воздуха транспортом и городской промышленностью. Утром 24 августа местное СМИ «Губерния 33» сообщило, что смог от рязанских пожаров дошел до Владимира. Угрозы для Подмосковья из-за пожаров нет, отмечали в Рослесхозе. Мэр столицы Сергей Собянин объяснял это обводнением торфяников после пожаров 2010 года.

Власти соседних с Рязанской областью регионов отправили на помощь рязанским пожарным дополнительные подразделения, накануне на место вылетели вице-премьер Дмитрий Григоренко, мэр Москвы Сергей Собянин и сам Куренков. К 24 августа огонь сохранялся на 183 га земли в Окском заповеднике, а общая пройденная им площадь превысила 9 тыс. га. По информации МЧС, к вечеру того же дня пожары тушили более 9,2 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц техники.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ветер в столичном регионе поменяет направление с четверга-пятницы и обусловит уменьшение смога от лесных пожаров.