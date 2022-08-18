Рослесхоз обвинил власти Рязанской области в сокрытии площади пожаров

Действия властей не позволили вовремя нарастить силы для борьбы с огнем, сообщили в ведомстве. Жители южных и северных районов Москвы пожаловались на запах гари

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Власти Рязанской области скрыли реальную площадь лесных пожаров, что не позволило вовремя нарастить силы для борьбы с огнем, сообщил Рослесхоз в Telegram. Из-за пожаров в некоторых районах Москвы образовался дым. Жители также жаловались на запах гари.

«Органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы», — говорится в сообщении.

К тушению пожаров привлекли бойцов и спецтехнику «Авиалесоохраны» и МЧС. В регион уже прибыли первые десантники из Йошкар-Олы, туда выдвинулись и бойцы из Сибири, рассказали в Рослесхозе. Координировать борьбу с огнем министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов поручил руководителю Федерального агентства лесного хозяйства Ивану Советникову и его заместителю Алексею Венглинскому, которые также прибудут в область.

В Рослесхозе предупредили, что жара в Рязанской области будет стоять еще две недели, и призвали неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

На запах гари жаловались жители юга и севера столицы. Рослесхоз объяснил его появление пожарами в Рязанской области. Как сообщили в ведомстве, днем 17 августа там было обнаружено пять очагов возгорания общей площадью 185 га, из них 105 га — земли заповедников. По предварительным данным, причиной возгораний стал антропогенный фактор. Рязанский губернатор Павел Малков говорил, что в регионе сейчас наблюдается три очага площадью 181 га.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков 18 августа сообщил, что по поручению Сергея Собянина группировка сил и средств для борьбы с пожарами в Рязанской области была увеличена вдвое. Всего к ней привлекли три вертолета Ка-32А, пожарный вертолет Ми-26Т, способный сбрасывать до 15 т воды, вертолет-разведчик ВК 117С-2. Кроме того, на помощь Рязанской области прибыли сводные отряды поливомоечной техники городских дорожных служб.