Власти Рязанской области назвали главную причину лесных пожаров в регионе

Фото: МЧС России

Жаркая ветреная погода и отсутствие дождей являются главной причиной напряженной ситуации с тушением лесных пожаров в Рязанской области, заявил врио губернатора региона Павел Малков.

«К сожалению, дождя нет и не ожидается. Сохраняется сильный ветер, жара. И конечно, все это способствует распространению пожара», — сказал Малков (цитата по ТАСС).

Он отметил, что ситуация остается напряженной.

Малков ранее сообщил, что площадь активного горения за сутки практически не изменилась и составляет 180 га. По информации «Гринпис России», площадь возгораний была в разы больше; огонь затронул в том числе особо охраняемые природные территории — Окский заповедник и национальный парк «Мещера».

Для тушения пожаров в Рязанской области мэр Москвы Сергей Собянин распорядился увеличить группировку, которая занята в тушении пожаров. В район бедствия отправлена дополнительная техника.