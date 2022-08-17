Собянин отправил пожарных в Рязанскую область из-за жалоб на запах гари

Собянин отправил 240 пожарных и спасателей в Рязанскую область из-за жалоб на запах гари

Фото: МЧС России

В связи с жалобами москвичей на запах гари, причиной которой стали лесные пожары в Рязанской области, столичные власти отправили на помощь по локализации возгораний в регионе 240 пожарных и спасателей, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, добавил мэр, из Москвы отправили 78 единиц техники, из них три вертолета: ВК-117 для авиационной разведки, Ка-32 и Ми-26 для тушения пожаров.

Утром 17 августа жители юго-западных районов Москвы начали жаловаться на запах гари. В Рослесхозе заявили, что причиной легкого задымления стал уже локализованный пожар на промышленных территориях Рязанской области. Глава ведомства Иван Советников заверил, что в Подмосковье нет действующих пожаров, в том числе торфяных.

В столичном главке МЧС уточнили, что на территории Москвы не выявили возгораний, которые могли бы стать причиной запаха гари. В министерстве предположили, что его появление объясняется тремя действующими очагами лесных пожаров в Рязанской области.



