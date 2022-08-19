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МЧС предотвратило распространение огня на поселок в Рязанской области

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Спасатели и авиация МЧС локализовали верховой пожар в Рязанской области, он не успел перекинуться на поселок Деулино, сообщила РБК пресс-служба федерального ведомства.

Угрозы населенным пунктам нет, однако МЧС решило усилить группировку на окраине поселка в превентивных целях.

По данным министерства, авиация МЧС и Московского авиацентра выполнила более 350 вылетов для тушения пожаров в регионе. В операции участвуют примерно 500 человек, десять воздушных судов и еще 162 единицы техники.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями осложнилась пожароопасная обстановка в Рязанском районе. В настоящее время здесь горит 26 га. Принято решение ввести режим ЧС», — написал губернатор региона Павел Малков в Telegram. Он напомнил, что режим ЧС уже действует в Спасском и Клепиковском районах области.

Рослесхоз обвинил власти Рязанской области в сокрытии площади пожаров
Общество
Фото:HunterAMG / ТАСС

Рослесхоз сообщил о лесных пожарах в Рязанской области 17 августа, когда дым пришел в Москву. Тогда ведомство зафиксировало пять очагов на площади 185 га, из них 105 га относились к землям заповедников. Накануне оно обвинило комитет лесного хозяйства региона в том, что он упустил ситуацию с пожарами и скрывал реальные площади возгораний.

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В МЧС заявили, что в России нет своего пластика для касок пожарных
Политика
Фото:Елена Афонина / ТАСС

Московские власти отправили на тушение пожаров в Рязанской области около 400 сотрудников пожарного гарнизона столицы, поливочную технику и вертолеты.

К 14:00 19 августа Рослесхоз сообщил, что лесной пожар локализован с двух сторон, однако тушение осложнено рельефом местности и сухой жаркой погодой.

Теги
лесные пожары МЧС Рязанская область локализация поселок
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