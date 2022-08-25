Собянин назвал «очень сложной» ситуацию с пожарами в Рязанской области
В Рязанской области остается сложной ситуация с природными пожарами, их площадь в ближайшие дни может расшириться, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения региона, передает «Интерфакс».
«Две минерализованные полосы, которые созданы, все-таки дадут возможность остановить пожар на севере. Но надо понимать, что сама площадь пожара за один-два дня еще увеличится, пока не дойдет до конечной полосы фронта, который мы выставили. Поэтому ситуация сложная, очень сложная», — сказал он.
Он также выразил надежду, что пожар удастся локализовать в течение одного-двух дней, а затем быстро потушить.
Леса в Рязанской области горят с середины августа, исходящий от них смог ветер заносит в соседние регионы. Москвичи начали жаловаться на запах гари и смог с 17 августа. В то же время руководитель Россельхоза Иван Советников утверждал, что угрозы соседним регионам от пожара в Рязанской области нет.
Глава МЧС Александр Куренков говорил, что горящие в Рязанской области леса поджигали преднамеренно. «Мы видим определенные диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы поджогов», — заявил он. Сейчас эти данные проверяют правоохранители.
К 24 августа огонь сохранялся на 183 га земли в Окском заповеднике, а общая пройденная им площадь превысила 9 тыс. га. По информации МЧС, к вечеру того же дня пожары тушили более 9,2 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц техники.
На совещании с президентом Владимиром Путиным 24 августа Собянин заявил, что в регион отправили 8,7 тыс. человек, 2386 единиц техники, шесть вертолетов и 28 бульдозеров, и попросил главу государства разрешить ему выехать в область, чтобы посмотреть на работу московской группировки в борьбе с пожарами. «Поезжайте, конечно, посмотрите, как идет работа, как организована работа на месте московских соответствующих структур», — ответил тот.