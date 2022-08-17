Рослесхоз объяснил запах гари на юге Москвы пожарами в Рязанской области

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Легкое задымление на юге столицы вызвано уже локализованным пожаром на промышленных территориях в Рязанской области, сообщает Рослесхоз.

Рослесхоз напомнил, что из-за высокого класса пожарной опасности с 16 по 21 августа действует ограничение на посещение лесов на востоке Подмосковья.

Ведомство опубликовало в Telegram голосовое сообщение главы Рослесхоза Ивана Советникова, который заверил, что в Московской области нет действующих пожаров, в том числе торфяных.

В московском управлении МЧС уточнили РБК, что на территории столицы на данный момент не выявили возгораний, которые могли бы стать причиной запаха гари. «Предположительно причиной могут являться действующие три очага лесных пожаров на территории Рязанской области», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье предупреждение о высокой пожароопасности действует до вечера 18 августа. Местами существует пожароопасность четвертого класса.

Три дня назад жители одного из домов по улице 40 лет Октября в Москве сообщили об утечке неизвестного вещества. Как писал ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, трое жильцов дома и несколько врачей отравились неизвестным веществом. По данным правоохранительных органов, причиной отравления стало повышенное содержание в воздухе угарного газа, сообщило агентство.