В Рязанской области объявили эвакуацию еще одного поселка из-за пожаров
Власти Рязанской области решили эвакуировать жителей поселка Голованово из-за высокой пожарной опасности, рассказал в видеообращении временно исполняющий обязанности главы региона Павел Малков.
Ранее в воскресенье стало известно об эвакуации жителей поселка Деулино и деревни Ольгино.
«По остальным населенным пунктам сейчас опасности нет. <...> Рассчитываем, что ночью удастся еще достаточно существенно продвинуться в защите населенных пунктов», — сказал Малков. В то же время он отметил, что ночью не может работать авиация, «поэтому, конечно, ситуация может и осложниться», если погодные условия ухудшатся.
«Завтра будет произведено дополнительное усиление группировки, прибывает достаточно большое количество сил», — добавил врио губернатора.
18 августа в МЧС сообщали, что угрозу перехода огня на Голованово удалось снять.
По данным МЧС, пожар в Рязанской области начался 7 августа на территории Кудомского участкового лесничества «Спасское лесничество» — предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем. Возгорание распространилось на территорию общей площадью 8,6 тыс. га.
Рослесхоз 21 августа сообщил, что сейчас в регионе тушат пять пожаров. Ранее в ведомстве обвиняли власти региона в сокрытии реальной площади лесных пожаров. Возгорания есть и в других регионах: 26 — в Коми, четыре — в Нижегородской области.
На этом фоне жители Москвы и Подмосковья пожаловались на смог и запах гари — по словам заместителя столичного мэра Петра Бирюкова, он сохранится до понедельника, 22 августа. Московские власти направили на тушение пожаров в Рязанской области около 400 пожарных и технику.