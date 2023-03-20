Митрополит УПЦ прибыл в офис Зеленского из-за выселения монахов из лавры

Представители УПЦ находятся на улице возле офиса Зеленского. Они намерены добиться с ним личной встречи. Пресс-секретарь президента сообщил, что она на сегодняшний день не запланирована

Митрополит Онуфрий и члены священного синода (Фото: Church.information.center / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) ")

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрий и члены священного синода приехали в офис президента страны Владимира Зеленского, чтобы донести ему позицию УПЦ относительно Киево-Печерской лавры, сообщает ее пресс-служба.

УПЦ ведет трансляцию происходящего на Facebook (соцсетью владеет признанная в России экстремистской и запрещенная компания Meta), на ней члены Синода стоят на улице возле офиса президента.

Как пишет «Страна» со ссылкой на руководителя Синодального информационно-просветительского отдела Климента, члены Синода составили обращение к Зеленскому и намерены лично разъяснить ему ситуацию. По словам представителя УПЦ, от реакции властей на это обращение зависят дальнейшие действия синода.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил «Стране», что у главы государства не запланирована встреча с представителями церкви. По его словам, они отказались передать свое обращение, хотя сотрудники офиса были готовы зарегистрировать его. Члены Синода заявили, что будут ждать личной встречи с Зеленским.

Перед этим состоялось заседание синода, на котором обсуждалась ситуация с выдворением из Киево-Печерской лавры монастыря УПЦ. Выселиться должны 200 монахов.

10 марта руководство заповедника «Киево-Печерская лавра», в ведении которого находится обитель, сообщило, что с 29 марта договор об аренде с УПЦ будет расторгнут. Причина — выявление межведомственной рабочей группой, созданной по указу Зеленского, нарушения «монастырем условий договора по использованию государственного имущества».

Территория лавры разделена на две части — Нижнюю и Верхнюю лавру. В Нижней находятся комплекс пещер и действующий монастырь, в Верхней — Национальный историко-культурный заповедник, там же расположены главные храмы — Успенский собор и Трапезная церковь. Нижняя лавра с 2013 года находилась в безвозмездном пользовании у УПЦ, Верхняя лавра относилась к ведомству Министерства культуры Украины. УПЦ также арендовала у заповедника Успенский собор и Трапезную церковь. В конце 2022 года у УПЦ кончился договор аренды Успенского собора, продлить его церковь не смогла — через месяц официальное разрешение на проведение рождественских богослужений в Успенском соборе впервые получила Православная церковь Украины (ПЦУ).

В УПЦ назвали это решение «беззаконием». Наместник лавры митрополит Павел заявил, что монахи выселяться из обители не будут. По его словам, они «не коллаборанты», а «граждане своего государства». Кроме того, отметил митрополит, некоторым насельникам просто некуда идти, так как они живут в лавре с момента возрождения там монашеской жизни в 1988 году.

Против выступила и Русская православная церковь. Патриарх Кирилл обратился в Ватикан и в ООН с просьбой не допустить изгнания монахов из лавры.

Как заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко, одним из условий, при которых монахи смогут остаться в лавре, является их переход в Православную церковь Украины (ПЦУ), которую Московский патриархат считает раскольнической. УПЦ ранее входила в состав РПЦ, но после начала спецоперации на Украине объявила о своей независимости.