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Суд возобновил дело бывшего топ-менеджера «Роснефти» из списка Титова

Суд отменил прекращение дела бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова, которого подозревали в мошенничестве. Он вернулся в Россию в 2018 году как член «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова
Анатолий Локтионов
Анатолий Локтионов (Фото: Борис Тумаков / inform-24.com)

Тверской суд Москвы разрешил прокуратуре отменить прекращение дела о мошенничестве против бывшего топ-менеджера «Роснефти» Анатолия Локтионова. Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК. Документ датирован ноябрем прошлого года. В январе 2020-го Мосгорсуд утвердил это решение, отклонив апелляцию Локтионова, следует из имеющихся у РБК документов и данных суда; апелляционное постановление с купюрами опубликовано на портале Мосгорсуда.

Локтионов осенью 2018 года вернулся в Россию из Великобритании в качестве фигуранта так называемого лондонского списка, составленного уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым. Это список бизнесменов, которые скрывались от российского правосудия в Лондоне и хотели бы вернуться под гарантии освобождения от уголовного преследования. Возвращение Локтионова было согласовано с российскими правоохранительными органами, которые встретили его в Шереметьево и после краткой беседы в следственной части отпустили под обязательство о явке.

Бывший вице-президент «Роснефти» из списка Титова вернулся в Россию
Политика
Борис Титов

«До сих пор мне приходится сражаться. Я нахожусь сейчас в статусе обвиняемого», — подтвердил РБК сам Локтионов. По его словам, после возобновления дела с ним не проводилось никаких следственных действий, несмотря на его «настоятельные требования, заявления и жалобы». Бизнесмену удалось добиться встречи со следователем, которая предварительно назначена на 6 мая, отметил он.

После прекращения дела Локтионова в сентябре 2019 года следователь снял арест с принадлежавших ему векселей компании «Нафтатранс» на общую сумму около $127 млн, заявил бизнесмен. Но судьба этих ценных бумаг с тех пор точно не известна.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что информация о деле Локтионова не подлежит разглашению из-за тайны следствия. РБК также направил запрос в прокуратуру Москвы. «Это тема адвоката, не уполномоченного», — сообщили РБК в аппарате Титова.

В чем обвиняли Локтионова

Пост вице-президента «Роснефти» Локтионов занимал с 1998 по 2004 год, в дальнейшем он несколько лет оставался советником президента корпорации, развивая собственный бизнес. С 2011 года Локтионов проживал в Великобритании.

МВД сняло обвинения в мошенничестве с бывшего вице-президента «Роснефти»
Общество
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Первое уголовное дело было возбуждено в отношении него в 2010 году, когда Локтионов боролся за контроль над компанией «Нафтатранс» с двумя другими ее бенефициарами — бывшим первым замглавы администрации Санкт-Петербурга Николаем Буханцовым и бизнесменом Анатолием Тернавским. Следствие считало, что Локтионов совершил попытку хищения их имущества, подав через доверенных лиц судебный иск о взыскании долгов на $3,5 млн к бенефициарам головной компании «Нафтатранса» — кипрской Glidefern Limited. Локтионов настаивал, что к подаче этого иска отношения не имел.

Спустя пять лет краснодарская полиция возбудила в отношении Локтионова еще одно дело: следствие сочло, что он похитил 6,65 млн руб. (согласно другим материалам дела — 101,6 млн) у девелопера Дмитрия Гаркуши. Это были средства, вложенные Гаркушей в качестве займа в совместное с компанией Локтионова «Стройкласс» возведение жилого комплекса «Высокий берег» в Анапе. Реализовать этот проект не удалось, стороны заключили соглашение о его совместной продаже. Локтионов в своих обращениях к бизнес-омбудсмену указывал, что деньги Гаркуше в итоге вернул и девелопер не имеет к нему претензий.

Список Титова: кто из беглых бизнесменов захотел вернуться в Россию
Фотогалерея 

Локтионов был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Впоследствии прокуратура Москвы в письме бизнесмену назвала это решение преждевременным, розыск Локтионова был отменен.

Почему дело возобновили

Через десять месяцев после возвращения в Россию Локтионов добился приема у замминистра внутренних дел, начальника Следственного департамента МВД Александра Романова, рассказал РБК бизнесмен. По его словам, на этой встрече 14 августа 2019-го глава департамента сказал, что внимательно ознакомился с материалами дела Локтионова и понимает всю нелепость предъявленного ему обвинения. Через две недели обвинение с Локтионова сняли, а 16 сентября — прекратили само дело, где уже не осталось фигурантов.

«Дальше события развивались совершенно для меня неожиданно. В октябре меня пригласил к себе следователь и сказал, что ситуация поменялась и что заместитель прокурора Москвы Юрий Катасонов издал постановление о возобновлении в отношении меня дела. 25 октября я вместе с [Борисом] Титовым встречался с вновь назначенным прокурором Москвы Денисом Поповым. Он взял мое заявление по этому поводу и был сильно удивлен тем, что происходит. Потому что закрывали мое дело по указанию замминистра внутренних дел», — рассказал Локтионов.

Вторая волна: кто попал в новый список Титова
Политика
Борис Титов

УПК предусматривает отмену прекращения дела через суд, в случае если с его момента прошло более года; если дело прекращалось и возобновлялось несколько раз, то этот срок отсчитывается с момента первого прекращения. Дело Локтионова, который был под следствием с 2010 года, было впервые частично прекращено еще пять лет назад, но затем продолжено.

Согласно документам суда, прокурор Катасонов указал суду, что постановления следователя — взаимоисключающие, а расследование проведено неполно. «В указанных процессуальных решениях последовательно описывается фактическая сторона совершенных противоправных деяний, однако необоснованно делается вывод об отсутствии объективной и субъективной сторон преступлений», — подчеркнул прокурор. Например, полиция не установила «активного соучастника преступления по имени Александр Алексеевич», его связь с Локтионовым, не получила ответов на разосланные за рубеж запросы о правовой помощи, не выяснила, кому принадлежат упомянутые в деле офшорные компании.

Ходатайство прокурора поддерживали Буханцов и Тернавский (на момент публикации не ответили на запрос РБК). Судья Станислав Минин согласился с доводами прокурора и потерпевших, как и судья Мосгорсуда Ольга Лаухина, отклонившая апелляцию Локтионова.

Пропавшие векселя

Еще в 2015 году суд арестовал в рамках дела Локтионова принадлежавшее ему имущество — эмитированные «Нафтатрансом» 247 векселей на сумму около $127 млн. До ареста эти векселя принадлежали компании Rayhill, 60% которой владел Локтионов, указал он в своей переписке с полицией и бизнес-омбудсменом. Это произошло за две недели до того, как эти векселя могли быть предъявлены к оплате, так что Rayhill могла бы получить по ним дивиденды от деятельности «Нафтатранса» за 2005–2012 годы.

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Борис Титов

После прекращения дела следователь снял арест с векселей и передал их судебным приставам, следует из ответа Следственного департамента МВД на одно из обращений Локтионова. В возврате ценных бумаг ему полиция отказала, поскольку сочла недоказанным, что бизнесмен имел отношение к Rayhill. «В этом, насколько я понимаю, и заключалась вся идея прекращения моего дела», — отметил Локтионов, пояснив, что пока не добился от властей точной информации о судьбе этих векселей.

Список Титова

Бизнес-омбудсмен сформировал так называемый лондонский список в феврале 2018 года, незадолго до выборов президента, в которых Титов принимал участие в качестве кандидата. Список был составлен по итогам встречи Титова с бизнесменами в Лондоне, где присутствовали в том числе экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров, экс-совладелец торговой сети Billa Георгий Трефилов, предприниматель Владимир Ашурков, бывший управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов и бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин.

Изначально в перечень входили 16 подследственных бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но список неоднократно пополнялся, сейчас в нем более 50 человек. Около полутора десятков из них уже вернулись в Россию. В российских правоохранительных органах заявили, что не намерены отменять уголовное преследование некоторых бизнесменов из списка, в том числе Трефилова. Генпрокуратура проверяла дела членов списка и пришла к выводу, что во всех случаях следствие действовало по закону, сообщил официальный представитель ведомства.

Первым вернувшимся был Анатолий Каковкин. Через полгода после возвращения предпринимателя его преследование было возобновлено, и в итоге он получил три года колонии по делу о присвоении кредита 10 млн руб. Впоследствии срок Каковкину заменили на условный, приговор обжаловал в том числе и Титов.

Автор: Маргарита Алехина
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: Борис Титов, уголовное дело
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