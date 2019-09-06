МВД сняло обвинения в мошенничестве с бывшего вице-президента «Роснефти»

Почему Локтионова объявили в розыск
Локтионов проходил по уголовному делу, возбужденному следственным управлением УМВД по Краснодару в 2015 году в отношении сотрудников компании «Стройкласс». Они, по версии следствия, похитили у акционера девелоперской компании DB Development Дмитрия Гаркуши 6,65 млн руб. Согласно постановлению о предъявлении обвинения, Гаркуша вложил средства в ЖК «Высокий берег» в Анапе. «Ведомостям» он говорил о своей доле в 20% в ООО «Стройкласс», подконтрольном Локтионову, и о том, что в 2008 году выделил на строительство «Высокого берега» $4 млн и 6,65 млн руб. Но построить ЖК не удалось и для урегулирования обязательств стороны заключили соглашение о совместной продаже проекта. Гаркуша и Локтионов подписали договор, по которому последний должен был вести переговоры о продаже 100% «Стройкласса», но покупателя бывший топ-менеджер «Роснефти» не нашел и, по версии Гаркуши, ни свою долю в «Стройклассе», ни деньги не вернул.
В 2016 году Локтионова объявили в федеральный розыск. Сам экс-топ-менеджер «Роснефти» уверял, что вернул Гаркуше все долги, и называл уголовное дело заказным, связывая его с корпоративным конфликтом вокруг ЗАО «Нафтатранс», планировавшего строить в Краснодарском крае НПЗ мощностью 6 млн т в год. В рамках этого спора Локтионов судился за 30% ЗАО с другими бенефициарами компании — бывшим первым замруководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга Николаем Буханцовым и их партнером Анатолием Тернавским.
В июне 2018 года Локтионов получил письмо из прокуратуры Москвы о преждевременности решения насчет взятия его под стражу и о том, что он не находится в международном розыске. В июле того же года об отмене его розыска заявил и Титов. В прошлом ноябре он вернулся в Россию под обязательство о явке к следователям. Локтионов говорил РБК, что вернулся в Россию ради завершения следственных действий в надежде, что «справедливость восторжествует».
Нынешнее снятие обвинений в свой адрес Локтионов в разговоре с РБК связал с «большой работой» ГСУ МВД по Москве, которое вызывало по делу десятки свидетелей и активно проводило очные ставки с участниками процесса. Также он выразил благодарность Титову, прокуратуре Москвы, Генпрокуратуре и замминистра МВД Александру Романову, лично контролировавшему уголовное дело.
Локтионов со ссылкой на слова сотрудников ГСУ МВД Москвы добавил, что следствие займется проверкой заявителей по его уголовному делу: «Следственные действия будут продолжаться по установлению фактов, связанных с теми лицами, которые незаконно подавали заявления, ложные показания и незаконно эти векселя арестовывали».
Бывший топ-менеджер «Роснефти» намерен отсудить свой бизнес обратно и продолжить заниматься коммерческой деятельностью. «Естественно, я хочу продолжать бизнес только в России, другого места, где мог бы приложить силы, не вижу», — заявил он.