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Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,93%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
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МВД сняло обвинения в мошенничестве с бывшего вице-президента «Роснефти»
МВД прекратило уголовное преследование вернувшегося в Россию в прошлом году бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова из «списка Титова». После реабилитации Локтионов намерен вернуться в бизнес

МВД прекратило уголовное преследование бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова, следует из уведомления следователя 12 отдела следственной части ГСУ ГУ МВД по Москве подполковника юстиции Шимко в адрес бизнесмена.

В письме следователя от 28 августа, с которым ознакомился РБК, говорится о прекращении уголовного дела по ч. 4 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Шимко добавил, что в соответствии с главой 18 УПК Локтионов имеет право на реабилитацию.

Прекращение уголовного преследования РБК подтвердили в аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова и сам бизнесмен. Титов сказал РБК, что с прекращением уголовного дела «справедливость восторжествовала в полной мере», поскольку дело не просто закрыто, его фигуранту оставлено право на реабилитацию.

С 1998 по 2004 год Локтионов занимал пост вице-президента «Роснефти». Он рассказывал РБК, что в июне 2004 года покинул пост топ-менеджера и вернулся в частный бизнес, оставшись по трудовому договору советником президента «Роснефти» без права на принятие решений. В июне 2007 года он ушел из корпорации, занявшись своим бизнесом, в основном «Нафтатрансом».

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Почему Локтионова объявили в розыск

Локтионов проходил по уголовному делу, возбужденному следственным управлением УМВД по Краснодару в 2015 году в отношении сотрудников компании «Стройкласс». Они, по версии следствия, похитили у акционера девелоперской компании DB Development Дмитрия Гаркуши 6,65 млн руб. Согласно постановлению о предъявлении обвинения, Гаркуша вложил средства в ЖК «Высокий берег» в Анапе. «Ведомостям» он говорил о своей доле в 20% в ООО «Стройкласс», подконтрольном Локтионову, и о том, что в 2008 году выделил на строительство «Высокого берега» $4 млн и 6,65 млн руб. Но построить ЖК не удалось и для урегулирования обязательств стороны заключили соглашение о совместной продаже проекта. Гаркуша и Локтионов подписали договор, по которому последний должен был вести переговоры о продаже 100% «Стройкласса», но покупателя бывший топ-менеджер «Роснефти» не нашел и, по версии Гаркуши, ни свою долю в «Стройклассе», ни деньги не вернул.

В 2016 году Локтионова объявили в федеральный розыск. Сам экс-топ-менеджер «Роснефти» уверял, что вернул Гаркуше все долги, и называл уголовное дело заказным, связывая его с корпоративным конфликтом вокруг ЗАО «Нафтатранс», планировавшего строить в Краснодарском крае НПЗ мощностью 6 млн т в год. В рамках этого спора Локтионов судился за 30% ЗАО с другими бенефициарами компании — бывшим первым замруководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга Николаем Буханцовым и их партнером Анатолием Тернавским.

В июне 2018 года Локтионов получил письмо из прокуратуры Москвы о преждевременности решения насчет взятия его под стражу и о том, что он не находится в международном розыске. В июле того же года об отмене его розыска заявил и Титов. В прошлом ноябре он вернулся в Россию под обязательство о явке к следователям. Локтионов говорил РБК, что вернулся в Россию ради завершения следственных действий в надежде, что «справедливость восторжествует».

Нынешнее снятие обвинений в свой адрес Локтионов в разговоре с РБК связал с «большой работой» ГСУ МВД по Москве, которое вызывало по делу десятки свидетелей и активно проводило очные ставки с участниками процесса. Также он выразил благодарность Титову, прокуратуре Москвы, Генпрокуратуре и замминистра МВД Александру Романову, лично контролировавшему уголовное дело.

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Локтионов со ссылкой на слова сотрудников ГСУ МВД Москвы добавил, что следствие займется проверкой заявителей по его уголовному делу: «Следственные действия будут продолжаться по установлению фактов, связанных с теми лицами, которые незаконно подавали заявления, ложные показания и незаконно эти векселя арестовывали».

Бывший топ-менеджер «Роснефти» намерен отсудить свой бизнес обратно и продолжить заниматься коммерческой деятельностью. «Естественно, я хочу продолжать бизнес только в России, другого места, где мог бы приложить силы, не вижу», — заявил он.

Автор: Владимир Дергачев
Теги: «Роснефть», Борис Титов, Уголовное дело
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