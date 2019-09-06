МВД сняло обвинения в мошенничестве с бывшего вице-президента «Роснефти»

МВД прекратило уголовное преследование вернувшегося в Россию в прошлом году бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова из «списка Титова». После реабилитации Локтионов намерен вернуться в бизнес

МВД прекратило уголовное преследование бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова, следует из уведомления следователя 12 отдела следственной части ГСУ ГУ МВД по Москве подполковника юстиции Шимко в адрес бизнесмена.

В письме следователя от 28 августа, с которым ознакомился РБК, говорится о прекращении уголовного дела по ч. 4 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Шимко добавил, что в соответствии с главой 18 УПК Локтионов имеет право на реабилитацию.

Прекращение уголовного преследования РБК подтвердили в аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова и сам бизнесмен. Титов сказал РБК, что с прекращением уголовного дела «справедливость восторжествовала в полной мере», поскольку дело не просто закрыто, его фигуранту оставлено право на реабилитацию.

С 1998 по 2004 год Локтионов занимал пост вице-президента «Роснефти». Он рассказывал РБК, что в июне 2004 года покинул пост топ-менеджера и вернулся в частный бизнес, оставшись по трудовому договору советником президента «Роснефти» без права на принятие решений. В июне 2007 года он ушел из корпорации, занявшись своим бизнесом, в основном «Нафтатрансом».