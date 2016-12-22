Стали известны фигуранты второго списка Титова

В новый список российского бизнес-омбудсмена включены девять человек, выяснил РБК. Всего в списках Титова 50 фигурантов, но по некоторым из них работу прекратили, в том числе выступившим против избрания главой Интерпола россиянина

Борис Титов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

От Москвы до Перми

В новом списке необоснованно преследуемых бизнесменов, который уполномоченный по делам предпринимателей Борис Титов планирует направить в российские силовые ведомства, девять имен — в том числе генеральный директор ООО «Афина» из Москвы Юлия Макурина, бизнесмен из Перми Андрей Марков и председатель жилищного кооператива в Ленинградской области Владимир Артюшин. Об этом РБК сообщили два источника, знакомые с содержанием документа.

Это будет второй список преследуемых в России бизнесменов, который Титов намерен передать президенту.

Всего аппарат омбудсмена сейчас работает с обращениями от 52 предпринимателей, сказали РБК в пресс-службе Титова.

Кто попал в новый список Титова Один из девяти фигурантов нового списка — экс-депутат Пермского заксобрания Андрей Марков. В 2013 году в Перми началось расследование о хищении денежных средств у его помощника — Алексея Третьякова. По версии последнего, связанные с Марковым люди пытались захватить принадлежащий ему имущественный комплекс в Ростове-на-Дону, который Третьяков ранее выкупил у Маркова. Сам Марков отрицал факт сделки. Владимир Артюшин в 2017 году стал фигурантом дела по ст. 159 УК (мошенничество). По версии следствия, он собрал деньги с участников собственного жилищного кооператива «Березки» за подключение коммуникаций, но не провел заплатившим «ни свет, ни воду, ни газ». Возглавляемое Юлией Макуриной ООО «Афина» некоторые СМИ связывали с расследованием дела о незаконном завладении зданиями ОАО «Научно-исследовательский институт эластомерных материалов и изделий» в центре Москвы, в престижном районе Хамовники.

Первый, «лондонский» список Титова был составлен и передан Владимиру Путину, после того как в феврале 2018 года бизнес-омбудсмен встретился в Лондоне с россиянами, скрывающимися от правосудия. Имена некоторых фигурантов первого списка стали известны в феврале. При этом на встречу с Титовым в Лондоне пришли бывший совладелец банка «Траст» Илья Юров, основатель холдинга «Марта» Георгий Трефилов, бывший первый вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, бывший управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов, соратник Алексея Навального и предприниматель Владимир Ашурков, бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин.

Механизм, предложенный Титовым президенту, предполагает смену меры пресечения на не связанную с ограничением свободы — в обмен на обещание сотрудничать со следствием. В мае президент дал поручение руководителям МВД, СКР и ФСБ об отмене заочного ареста и международного розыска для некоторых фигурантов списка.

Летом 2018 года прокуратура согласилась отменить объявление в розыск восьми бизнесменов из списка Титова, в том числе Локтионова.

Кто еще вернется в Россию

Всего за год от предпринимателей, которые считают, что их преследуют необоснованно, поступило 50 обращений, сообщил РБК представитель омбудсмена Дмитрий Григориади. По десяти из 50 фигурантов списка обращений достигнут положительный результат, утверждает он. Шесть человек вернулись в страну и были легализованы в органах следствия. Для четырех человек сняты все барьеры, им выданы гарантии неприменения ареста при въезде, они готовятся вернуться в Россию.

В пресс-службе омбудсмена РБК уточнили, что в Россию могут вернуться четверо фигурантов первого списка: генеральный директор ООО «Славяне» из Ростова-на-Дону Юрий Погиба, калужский предприниматель Леонид Кураев, фактический владелец ООО «Идеал Тур» из Москвы Михаил Шаманов и руководитель ООО ТК «Самотлор» из Нижневартовска Константин Дюльгеров. Всем им инкриминируются ст. 159 и 160 УК России — «Мошенничество» и «Присвоение или растрата».

Жалоба в Интерпол

При этом четверо фигурантов будут вычеркнуты из списка, потому что работа над их обращениями прекращена, сообщили также РБК в пресс-службе Титова. Речь идет о Евгении Рыжове, Дмитрии Гордееве, Викторе Ламаше и Азамате Кильдигушеве. «Общая позиция правоохранительных органов и экспертного сообщества сформирована окончательно — пересмотреть ранее принятые процессуальные решения в отношении этих заявителей невозможно», — пояснили в пресс-службе.

Предъявленные бизнесменам обвинения «не относятся к «предпринимательским» статьям», уточнили собеседники РБК.

Ранее Рыжов, Ламаш и Кильдигушев обратились к делегатам генеральной ассамблеи Интерпола с просьбой не поддерживать российского представителя генерал-майора Александра Прокопчука на выборах президента организации. По их мнению, Прокопчук не может возглавлять международную организацию уголовной полиции, поскольку 13 лет он прослужил в МВД России, которое «печально известно коррупцией и плутократией, ее служащие регулярно обвиняются и признаются виновными в бесчеловечном обращении и пытках подозреваемых».

Представитель Титова Дмитрий Григориади заявил РБК, что завершение работы по обращениям этих бизнесменов не связано с их активностью в период выборов главы Интерпола. «Правоохранительные органы мотивированно объяснили, что либо лица причастны к инкриминируемым действиям, либо для дальнейшего установления истины необходимо их нахождение в России», — сказал он РБК.

От Майами до Лондона Адвокат Евгений Рыжов живет в Майами с 2015 года. Он проходит по делу о попытке рейдерского захвата особняка на Гоголевском бульваре в Москве. По вер​сии следствия, злоумышленники отсудили здание у компании «Эквисман Холдинг ЛТД» благодаря фальшивым документам и взятке €100 тыс., переданной судье Московского арбитражного суда Ирине Барановой. По делу были осуждены Михаил Чернов и Михаил Балакирев, которые в 2013 году получили по семь лет колонии. За решеткой Чернов добился перепродажи здания за $7,5 млн офшорной фирме, к сделке он привлек ряд юристов, в том числе ​Рыжова. Впоследствии в отношении Рыжова возбудили еще восемь уголовных дел. Его обвиняли в том, что под видом займов под залог недвижимости он выдавал жителям Нижнего Новгорода договоры продажи недвижимости. Экс-декан факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН Виктор Ламаш обвиняется в обмане студентов и мошенничестве в особо крупном размере. По делу он проходит вместе со своей супругой, в прошлом заведующей отделением менеджмента Института дополнительного профессионального образования РУДН Виолеттой Ламаш. В 2012 году более 400 студентов РУДН объявили о том, что вуз отказывается им выдавать дипломы о переподготовке, хотя они внесли плату за учебу на счета ООО «МЦ «Отделение менеджмента». Эта компания не имела отношения к вузу, но была связана с супругами Ламаш, считает следствие. Проживающий в Лондоне предприниматель из Башкирии Азамат Кильдигушев в 2013 году возглавлял общественную организацию «Национальная библиотека Республики Башкортостан». До этого он руководил Урало-Поволжской строительной компанией и «Ак ойл». Он обвиняется в трех эпизодах хищений на сумму около 15 млн руб.​ 28 мая Кильдигушева заочно арестовали в России.

Несмотря на усилия команды бизнес-омбудсмена, судьбы фигурантов «лондонского» списка пока не убеждают в том, что это эффективный для предпринимателей способ снять претензии правоохранительных органов к ним, подытоживает политолог Александр Пожалов. Число вернувшихся в Россию бизнесменов невелико, они не застрахованы от новых попыток возбуждения уголовных дел, напомнил он. Самому уполномоченному куда важнее было бы заниматься системными вопросами изменения законодательства в этой части, демонстрируя свою эффективность как лоббиста в законодательной сфере, убежден Пожалов.

Новый список Титова политолог связывает с желанием омбудсмена попасть в медийную волну, связанную с президентскими поправками о мерах защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

Политконсультант Дмитрий Фетисов, напротив, видит в очередной инициативе омбудсмена «большой смысл»: «Дело не в каких-то конкретных фамилиях, а в том, что Титов выстраивает своеобразный мост между Кремлем и этими бизнесменами, показывая, что у них есть возможность вернуть свои капиталы на Родину».

Впрочем, определенная польза в таком формате есть, признает Пожалов: списки помогают привлечь внимание СМИ к уголовным делам против предпринимателей.