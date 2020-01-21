Фигуранту «лондонского списка» Каковкину смягчили приговор

Бизнесмену Андрею Каковкину, который входил в так называемый лондонский список бизнес-омбудсмена Бориса Титова, изменили срок на условный. Соответствующее решение вынес во вторник Ростовский областной суд, рассматривая апелляционную жалобу на вынесенный ранее приговор, сообщает ТАСС. Суд постановил считать срок условным с испытательным сроком в два года.

Защита Каковкина уже заявила, что будет настаивать на полной отмене приговора своему подзащитному.

Приговор в отношении Каковкина был вынесен в ноябре минувшего года. Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил тогда бизнесмена к трем годам лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Каковкин стал первым бизнесменом из списка Титова, который вернулся в Россию. Это произошло в феврале 2018 года. Он находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве и неправомерном обороте средств и платежей. Дело против бизнесмена возобновили спустя пол года после его возвращения.