Суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бизнесмена из «списка Титова» Андрея Каковкина к трем годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Его признали виновным по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Каковкин являясь директором компании «Торговый Дом «ГРИФ» 11 августа 2015 года похитил у компании «МКТ» 10 млн руб.

Общественный представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова Дмитрий Григориади в разговоре с РБК сообщил, что считать приговор Каковкину окончательным не стоит, так как адвокаты бизнесмена будут подавать апелляционную жалобу. «Такой строгий приговор в деле, в котором отсутствует ущерб, по обычному гражданскому спору между предпринимателями, вызывает непонимание и обеспокоенность. Предприниматель не опасен для общества, спор носил гражданско-правовой характер, сам обвиняемый не нарушал возложенные на него процессуальные обязанности», — отметил Григориади.

Каковкин был первым бизнесменом из списка Титова, который вернулся в Россию. Он находился в международном розыске. Дело против Каковкина возобновили спустя пол года после его возвращения.

Так называемый список Титова был обнародован в феврале 2018 года после встречи бизнес-омбудсмена с предпринимателями, скрывающимися от российского правосудия в Лондоне. В него вошли бизнесмены, которые хотели бы вернуться в Россию, но опасаются уголовного преследования.