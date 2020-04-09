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Путин отправил в отставку начальника следственного департамента МВД

Глава СД МВД лишился своей должности после того, как двух его заместителей отправили под арест по подозрению в крупной взятке
Александр Романов (Фото: МВД РФ)

Президент Владимир Путин отправил в отставку начальника следственного департамента МВД генерал-полковника Александра Романова. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Одновременно он был освобожден от должности заместителя министра внутренних дел.

Отставка Романова произошла после того, как двух его заместителей, генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского, арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями. Оба генерала были задержаны 2 апреля. Оперативное сопровождение дела вели сотрудники управления «М» ФСБ

По версии следствия, они получили 10 млн руб. за перевод под домашний арест владельца Optima Development Альберта Худояна, которого обвиняют в незаконном владении тремя земельными участками общей стоимостью 2 млрд руб. Вместе с Бирюковым и Краковским по делу проходит старший следователь по особо важным делам полковник юстиции Александр Брянцев, который вел дело Худояна и ходатайствовал о его освобождении из-под стражи.

Двух генералов МВД арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями
Общество

Александр Романов служил в структурах МВД с 1989 года. В 2003 году был назначен заместителем начальника Главного следственного управления при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а в 2006-м стал начальником Главного следственного управления региона. Пост главы следствия федерального МВД он занял в 2016 году.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: МВД, отставка, Владимир Путин
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