Глава СД МВД лишился своей должности после того, как двух его заместителей отправили под арест по подозрению в крупной взятке

Александр Романов (Фото: МВД РФ)

Президент Владимир Путин отправил в отставку начальника следственного департамента МВД генерал-полковника Александра Романова. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Одновременно он был освобожден от должности заместителя министра внутренних дел.

Отставка Романова произошла после того, как двух его заместителей, генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского, арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями. Оба генерала были задержаны 2 апреля. Оперативное сопровождение дела вели сотрудники управления «М» ФСБ

По версии следствия, они получили 10 млн руб. за перевод под домашний арест владельца Optima Development Альберта Худояна, которого обвиняют в незаконном владении тремя земельными участками общей стоимостью 2 млрд руб. Вместе с Бирюковым и Краковским по делу проходит старший следователь по особо важным делам полковник юстиции Александр Брянцев, который вел дело Худояна и ходатайствовал о его освобождении из-под стражи.