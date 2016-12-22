Генпрокуратура отчиталась о проверке дел 25 фигурантов списка Титова

Генеральная прокуратура проверила уголовные дела в отношении 25 уехавших за рубеж бизнесменов. В ведомстве убедились, что во всех случаях следователи действовали по закону, сообщил Александр Куренной

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Официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной рассказал, что в течение полугода его ведомство совместно с коллегами из ФСБ и МВД проверяли 25 человек из списка сбежавших из России предпринимателей, который составил бизнес-омбудсмен Борис Титов. «Ни по одному из случаев мы не нашли незаконно возбужденных дел», — заявил Куренной, отвечая на вопрос корреспондента РБК в ходе общения на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир».

По словам представителя Генпрокуратуры, определенные вопросы по качеству расследования были обнаружены. «Но наличие оснований для возбуждения уголовного дела у следственных органов было», — подчеркнул он.

Как отметил Куренной, хотя все вопросы по объективности расследований были сняты, это не значит, что судьба объявленных в розыск предрешена. По его словам, если предприниматели согласятся сотрудничать и вернутся в Россию, то Генпрокуратура «ориентирована на изменение меры пресечения на несвязанную с заключением под стражу».

Представитель Титова Дмитрий Григориади, комментируя заявление Куренного, поблагодарил Генпрокуратуру за внимание к проблематике преследования предпринимателей, находящихся за пределами России. «Не со всеми решениями силовиков можно согласиться, но мы оттачиваем совместную работу до совершенства, и количество людей, добивающихся справедливости, будет только расти», — сказал он в беседе с РБК.

Григориади уточнил, что при возбуждении уголовного дела «речь идет о проверке, которая может закончиться прекращением преследования либо за отсутствием в деянии состава преступления, либо за истечением срока давности, либо примирением».

Так называемый список Титова был составлен по итогам состоявшейся 3 февраля встречи уполномоченного при президенте по правам предпринимателей с бизнесменами, скрывающимися от российского правосудия в Лондоне. На встрече присутствовали в том числе бывший совладелец банка «Траст» Илья Юров, основатель холдинга «Марта» Георгий Трефилов, экс-управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов, соратник Алексея Навального и предприниматель Владимир Ашурков, бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин. Бизнес-омбудсмен обсуждал с ними возможность возвращения. Позднее Титов передал список президенту Владимиру Путину.

Вернуться в Россию сейчас удалось бывшему владельцу Нижнесалдинского металлургического завода Сергею Капчуку, его юристу Дмитрию Панькову, гендиректору компании «Спецстройжилье-Групп» Эрнесту Киму, директору торгового дома «Гриф»» Андрею Каковкину, а также гендиректору «КЦ Агро-Информ» Алексею Кузнецову. Был отменен международный розыск и принято решение о продолжении расследования без применения лишения свободы в отношении калужского предпринимателя Леонида Кураева, экс-владельца холдинга «Авиачартер» Михаила Шаманова, бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова, владельца СК «Славяне» Юрия Погибы и предпринимателя Евгения Петрова.