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Бывший вице-президент «Роснефти» из списка Титова вернулся в Россию
Политика, 21:46
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Бывший вице-президент «Роснефти» из списка Титова вернулся в Россию
Бывший топ-менеджер «Роснефти» Анатолий Локтионов в четверг вечером приземлился в аэропорту Шереметьево. Ранее объявленному в международный розыск фигуранту списка Титова удалось предварительно договориться со следствием
Борис Титов (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Корпоративный конфликт

Бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, включенный в список Титова, вернулся в Россию. Об этом РБК сообщил общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся в федеральном и международном розыске, Дмитрий Григориади.

«В 18:00 Анатолий Локтионов прибыл из аэропорта Хитроу в Шереметьево. Этот визит был согласован с правоохранительными органами и с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Сотрудники аппарата встречали его с оперативниками. Дальше мы все вместе поехали в орган следствия. Там все прошло очень конструктивно и быстро, была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке — самая мягкая из возможных, не ограничивающая его в передвижениях. На следующей неделе начнутся следственные действия», — рассказал РБК Григориади.

По его словам, у Анатолия Локтионова были просрочены российские документы; кроме того, в России он был заочно арестован. Однако «этот барьер был преодолен при взаимодействии с правоохранителями; Генпрокуратура выдала определенные гарантии, а следствие оперативно их реализовало», добавил Григориади.

Локтионов с 1998 по 2004 год занимал пост вице-президента «Роснефти». Он рассказывал РБК, что в июне 2004 года покинул пост топ-менеджера и вернулся в частный бизнес, при этом оставшись по трудовому договору советником президента «Роснефти» без права на принятие решений. В июне 2007 года он ушел с должности советника и занялся своим бизнесом, в основном «Нафтатрансом».

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Локтионов проходит по уголовному делу, возбужденному Следственным управлением УМВД по Краснодару в 2015 году в отношении сотрудников компании «Стройкласс», которые похитили у акционера девелоперской компании DB Development Дмитрия Гаркуши 6,65 млн руб. Согласно постановлению о предъявлении обвинения, Гаркуша вкладывал деньги в строительство жилого комплекса «Высокий берег» в Анапе. «Ведомостям» он рассказывал, что владел 20% в ООО «Стройкласс», подконтрольном Локтионову, и в 2008 году выделил на строительство «Высокого берега» $4 млн и 6,65 млн руб. Но построить этот жилой комплекс не удалось.

Для урегулирования обязательств стороны заключили соглашение о совместной продаже проекта. Гаркуша и Локтионов подписали договор, дающий последнему право вести переговоры о продаже всех 100% «Стройкласса», но покупателя Локтионов так и не нашел, и, по версии Гаркуши, ни свою долю в «Стройклассе», ни деньги не вернул.

В 2016 году Локтионова объявили в федеральный розыск. ​Бывший топменеджер «Роснефти» уверял, что вернул Гаркуши все долги. Он называл уголовное дело по заявлению бывшего партнера в отношении себя заказным и связывал его с корпоративным конфликтом вокруг ЗАО «Нафтатранс», планировавшего строить в Краснодарском крае НПЗ мощностью 6 млн т в год. В рамках этого конфликта Локтионов судился с другими бенефициарами компании ​— экс-первым замруководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга Николаем Буханцовым и их общим партнером Анатолием Тернавским — за права на 30% «Нафтатранса».

В этом году, 8 июня, Локтионов получил письмо от прокуратуры Москвы о преждевременности решения насчет взятия его под стражу и о том, что он не находится в международном розыске. В письме от столичной прокуратуры говорилось о проведении следственных действий и вызове свидетелей защиты Локтионова, «против чего жестко ранее выступали следователи главного управления МВД Москвы». Локтионов обещал, что вернется в Россию и попросит, чтобы уголовное дело было расследовано.

Список Титова

Так называемый список Титова появился по итогам состоявшейся 3 февраля встречи уполномоченного при президенте по правам предпринимателей с бизнесменами, скрывающимися от российского правосудия в Лондоне. В начале февраля омбудсмен представил президенту Владимиру Путину список из нескольких десятков бизнесменов, которые хотели бы вернуться на родину при создании для этого необходимых условий. 30 марта генеральный прокурор Юрий Чайка поддержал идею амнистии для скрывающихся за рубежом предпринимателей.

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Согласно первоначальным планам, предполагалось, что россиянам, желающим вернуться на родину, заменят заочный арест на подписку о невыезде, а взамен заявители добровольно сдадутся органам и будут сотрудничать со следствием. В мае Путин поручил правоохранительным органам представить «согласованные решения» по всем фигурантам лондонского списка до 23 июня.

В ноябре омбудсмен заявил, что к нему поступило более 40 заявок от находящихся за границей российских бизнесменов, которые могут войти во второй список Титова.

Автор: Владимир Дергачев.
При участии: Маргарита Алехина.
Теги: Борис Титов , «Роснефть» , ГУ МВД России , Генпрокуратура
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