В «Крокус Сити Холле» произошел второй взрыв на фоне мер по спасению людей после стрельбы и пожара. Mash пишет, что начался штурм здания, туда также вошли пожарные

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В здании «Крокус Сити Холла» произошел второй взрыв. Об этом сообщают «Интерфакс» и «Осторожно, новости».

В «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» началась стрельба, после произошел пожар. Источник РБК сообщил о как минимум пятерых нападавших в камуфляже.

По разным данным, пострадало более 100 человек. ФСБ сообщила о принятии необходимых мер. По информации телеграм-канала Mash, специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) начал штурм здания, туда также зашли пожарные.

Из подвала здания вывели около 100 человек, также эвакуация ведется с крыши здания. С воздуха начали тушить пожар, пишет Mash.