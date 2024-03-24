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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Школьник рассказал, как спас людей от террористов в «Крокусе»

Спасший людей из «Крокуса» 15-летний школьник рассказал об эвакуации
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
15-летний гардеробщик в «Крокус Сити Холле» вывел около 100 человек через «Крокус Экспо» во время теракта. По его словам, один из террористов находился в 30–50 м от него

Школьник рассказал, как спас людей от террористов в «Крокусе»
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15-летний школьник, который работает гардеробщиком на минус первом этаже в «Крокус Сити Холле», эвакуировал порядка 100 человек через комплекс «Крокус Экспо» (оба объекта входят в состав торгово-выставочного и делового центра «Крокус Сити») во время теракта 22 марта. Об этом он рассказал в интервью видеоагентству Ruptly.

«Это был рабочий день, никто не ожидал, что такая трагедия может случиться именно в тот день. Я понимал, что если буду в шоковом состоянии, то могу потерять и свою жизнь, и также потерять сотни жизней людей», — сказал он.

В первые минуты нападения подросток подумал, что «провалился» эскалатор или в здание зашла пьяная компания, однако когда увидел бегущих людей, он понял, что это теракт. «Инстинкт сам уже сработал автоматически — людей эвакуировать в сторону «Экспо», — рассказал сотрудник «Крокуса».

По его словам, в момент атаки в гардеробе находились порядка 100 человек. У школьника был ключ от двери помещения, откуда есть выход на «Крокус Экспо». Он стал направлять находившихся в фойе именно туда, сам побежал последним, чтобы убедиться, что никого не оставил. По его словам, в этот момент террористы находились на первом этаже возле главного входа в «Крокус Сити Холл». Подросток видел одного из них в 30–50 м.

«Я особенно боялся в толпе... что могут открыть огонь на поражение или могут гранату кинуть или еще что-то, — сказал он. — У меня был страх, я испугался. То, что я мог оказаться на месте тех, кто погиб».

По словам подростка, ему удалось спасти порядка 100 человек, они вышли на улицу, раненых среди них не было. «Мое дело — работать честно, я просто героем себя не считаю, это была часть моей работы», — отметил он.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Вооруженные люди атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Они ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. Пожар удалось ликвидировать спустя сутки, концертный зал выгорел полностью.

По последним данным, погибли 133 человека, пострадали 154. СК возбудил уголовное дело о теракте. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России), сообщил Reuters. 23 марта в ФСБ сообщили о задержании 11 подозреваемых, четверо из которых назвали непосредственными участниками теракта. Последних нашли в Брянской области, их доставили в Москву. По версии ФСБ, они планировали перейти через границу с Украиной.

В России 24 марта объявлен днем общенационального траура.

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Юлия Овчинникова
Россия Московская область Крокус Сити Холл теракт эвакуация школьник
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